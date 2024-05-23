على هامش تشييع رئيسي .. قادة محور المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن يجتمعون بطهران لبحث الأوضاع السياسية والعسكرية في غزة

طهران – قالت حركة المقامة الإسلامية (حماس) إن رئيس مكتبها السياسي إسماهيل هنية التقى وقادة فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم أمس الأربعاء، وزير الخارجية الإيراني الجديد علي باقري.

وأضافت الحركة أن الحديث دار حول مجمل القضية الفلسطينية وتطوراتها المختلفة، وخاصة الحرب على قطاع غزة وتداعياتها المختلفة وتطورات طوفان الأقصى.

وجاء اللقاء في إطار زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إلى العاصمة الإيرانية طهران لتقديم واجب العزاء في مقتل رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق وعدد من المسؤولين الإيرانيين في حادث تحطم الطائرة الرئاسية.

من جانبها، قالت وكالة “تسنيم” شبه الرسمية، إن “فصائل المقاومة عقدت اجتماعا مع القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني في العاصمة طهران على هامش مراسم تشييع الرئيس آية الله رئيسي ووزير الخارجية ورفاقه”.

وقد حضر الاجتماع نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، والمتحدث باسم جماعة أنصار الله “الحوثي”، محمد عبد السلام.

وقالت “تسنيم”، إنه “جرى خلال هذا الاجتماع بحث آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة، وعملية طوفان الأقصى ودور جبهة المقاومة”.

وأكد المشاركون على “مواصلة الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة مع مشاركة كافة الفصائل وجبهات المقاومة”.

يشار إلى أن وفودا عربية وإسلامية شاركت في تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.