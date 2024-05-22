وزارة الطاقة تنفي التوجه لرفع تعرفة عدادات شحن المركبات وتوضح أسباب وقف تراخيص تركيبها

نفى مدير الكهرباء والطاقة المتجددة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة، المهندس محمد المعايعة، نية الحكومة رفع التعرفة الكهربائية لعدادات مركبات الكهرباء أو العدادات المنزلية، مبيّنا أن الهيئة أوقفت منح تراخيص ايصال عدادات المركبات الكهربائية بالمنازل لحين الانتهاء من التعليمات الجديدة التي تنظّم العملية.

وأضاف المعايعة لـ الاردن24 أن التعليمات الجديدة ستنظّم آلية تركيب العدادات في المناطق السكنية بعد أن واجهت شركات الكهرباء مشاكل وشكاوى من قبل السكان في نفس البنايات.

وبيّن المعايعة أن الهيئة ستوقف منح تراخيص انشاء محطات شحن عامة في الأحياء السكنية بعد أن تلقت شكاوى من قبل المجاورين لتلك المحطات، فيما ستشجّع تركيبها بالمناطق التجارية وخارج الأحياء السكنية.

وكشف المعايعة أن تركيب ساعات الشحن للمركبات الكهربائية في المناطق السكنية سيحتاج إلى موافقة كافة القاطنين في البناية، نظرا لكون الأسوار والمواقف ملك للجميع.

ولفت المعايعة إلى أن زيادة أعداد ساعات شحن المركبات الكهربائية، أصبحت تشكّل حملا على التيار الكهربائي في البناية الواحدة، نظرا لإجراء دراسات من قبل الشركات على أن البناية والكيبلات مخصصة لكهرباء (3) فاز مثلا، وأي حمل زائد سيؤدي الى مشاكل في الكهرباء داخل البنايات.

ولفت المعايعة إلى أن التعليمات الجديدة ستتضمن أيضا تعرفة وقت الاستخدام وتنظيمه وتشجيعه في ساعات معينة، مؤكدا أن التعليمات في مراحلها النهائية وسيعلن عنها قريبا بعد اقرارها بشكل نهائي.