تحول أوروبي بالغ الأهمية.. النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعلن، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين/ فيديو

إسطنبول – الأناضول

أعلنت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، اليوم الأربعاء، اعترافها رسميا بدولة فلسطين اعتبارا من 28 مايو/أيار الجاري.

وأوضح رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره في مؤتمر صحفي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية النرويجية في بيان أنه تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين.

وذكرت الحكومة النرويجية في بيان أن الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ في 28 مايو.

وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس في مؤتمر صحفي اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في كلمة بالبرلمان اعتراف بلاده رسميا بدولة فلسطين.

فقد أدلى سانشيز، الزعيم الاشتراكي الإسباني الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، بالإعلان، الذي كان متوقعا على نطاق واسع، أمام برلمان البلاد، الأربعاء.

وأمضى سانشيز شهورا في جولات بأوروبا والشرق الأوسط لحشد الدعم للاعتراف بفلسطين، فضلا عن سعيه لوقف لإطلاق النار في غزة.

جدير بالذكر أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا وبولندا وتشيكيا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر وإدارة جنوب قبرص الرومية والسويد.

وفلسطين دولة بصفة مراقب بالأمم المتحدة لكن غير عضو، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.​​​​​​​

أوسلو – أعلنت النرويج، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، “وفق ما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لرئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره ووزير خارجيته إسبن بارث إيدي، وردت تفاصيله في بيان مشترك نشرته الحكومة النرويجية على موقها الإلكتروني.

وقالت الحكومة إن قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين “سيدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/أيار الجاري”، مشيرة إلى أن عدد من الدولة الأوروبية ذات التوجه المماثل “ستعترف بدولة فلسطين رسميا في التاريخ ذاته”.

وأضافت في بيانها أنه “تم إبلاغ السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بقرار الحكومة الاعتراف بدولة فلسطين”.

ومن جهته، قال رئيس الوزراء النرويجي خلال المؤتمر الصحفي إن الاعتراف بفلسطين “يبعث برسالة قوية إلى الدول الأخرى بأن تحذو حذو النرويج وعدد من الدول الأوروبية الأخرى وتعترف بدولة فلسطين”

وأشار إلى أن هذا القرار “يتيح في نهاية المطاف استئناف مسار تحقيق حل الدولتين ومنحه زخما جديدا”.

حماس ترحب بإعلان ادول الثلاث الاعتراف بدولة فلسطين

وقد رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بإعلان كل من النرويج وإيرلندا وأسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وعدّت الحركة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، هذا الاعتراف خطوة مهمة على طريق تثبيت حقنا في أرضنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت الدول حول العالم إلى الاعتراف بحقوقنا الوطنية المشروعة، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني في التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرضنا.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار إيرلندا والنرويج وإسبانيا

هذا وقد رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بإعلان كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وقالت الرئاسة، في 3 بيانات منفصلة نشرتها وكالة الأنباء “وفا”، إن هذه القرارات ستساهم “في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين”.

وأكدت أن النرويج وإيرلندا دعمتا “حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية، وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال”.

كما أشارت إلى أن “قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الابادة الجماعية في قطاع غزة”.

وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن “حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض”.

إسرائيل تستدعي‭ ‬فوري سفيريها من إيرلندا والنرويج

وعلى الفور، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها أمرت باستدعاء‭ ‬فوري للسفيرين الإسرائيليين من إيرلندا والنرويج، ردا على قرار البلدين الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان: “أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنروج،لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات”.

وبحسب كاتس فإن “الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فتتّخذ خطوات ضدها”.

وقال كاتس إن “إيرلندا والنروج تعتزمان توجيه رسالة إلى الفلسطينيين والعالم أجمع بأن الإرهاب يجدي نفعا”.

وأضاف: “إن الخطوة الملتوية لهذه الدول هي ظلم لذكرى ضحايا السابع من أكتوبر”.

🔴🔴🔴🔴 عاجل من اسبانيا

لحظة اعلان رئيس الوزراء الإسباني #سانتشيز اعتراف اسبانيا بالدولة الفلسطينية. Viva españa 🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/ZV6E9PcQ0i — مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) May 22, 2024