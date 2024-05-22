المحكمة تقرر تمديد توقيف الإعلامية هبة ابو طه اسبوعاً في سجن الجويدة.. وترفض تكفيلها

عمان – قررت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأربعاء، تمديد توقيف الزميلة الإعلامية هبة أبو طه أسبوعا في سجن الجويدة.

وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي رامي عودة الله، إن القاضي رفض طلب الكفالة الذي تقدم به، مشيرا إلى أن المدعي العام كان قد رفض (5) طلبات تكفيل سابقة.

وأضاف عودة الله أن المدعي العام قد وجه للزميلة هبة أبو طه تهم إثارة الفتنة والنعرات بين أفراد المجتمع واستهداف السلم المجتمعي والتحريض على العنف بموجب قانون الجرائم الالكترونية.

وأشار عودة الله إلى أن ملف القضية أُحيل من المدعي العام إلى القاضي