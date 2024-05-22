استشهاد الشاب جهاد طالب اليوم الاربعاء.. جيش الاحتلال ما زال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الثاني/ فيديو

جنين – لليوم الثاني يواصل الاحتلال الإسرائيلي اجتياح مدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من 24 ساعة، وبما أسفر عن ارتقاء شهداء وإصابة واعتقال آخرين، فيما تواصل المقاومة تصديها.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الليلة الماضية أن طواقمها تمكنت من الوصول إلى شهيد من حي الهدف في جنين، ليرتفع عدد الشهداء في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ صباح الثلاثاء على المدينة ومخيمها إلى 8، بالإضافة إلى 21 إصابة على الأقل، بينها إصابات خطيرة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها تمكنت من الوصول إلى شهيد وهو الشاب جهاد محمد طالب (38 عاما) من حي الهدف، قبل أن تحتجز قوات الاحتلال مركبة الإسعاف أثناء نقلها الشهيد إلى المستشفى.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مركبة الإسعاف التابعة لها بالرصاص الحي في حي الهدف، أثناء توجهها لإسعاف مصابين، ما تسبب بأضرار في هيكل المركبة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس السيدة وفاء نايف جرار (50 عاما) زوجة الأسير عبد الجبار جرار ، من حي المراح في جنين بعد مداهمة منزلها وتحطيم محتوياته والاعتداء على أفراد عائلتها بالضرب.

وأعلنت لاحقا قوات الاحتلال إصابة جرار إصابة خطيرة خلال عملية اعتقالها.

وفي وقت سابق، أصيب الصحفي عمرو مناصرة، بشظايا رصاص قوات الاحتلال أسفل الظهر، في محيط مستشفى جنين، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وواصلت قوات الاحتلال عملية التدمير للبنية التحتية من شوارع وبسطات خضراوات وبركسات تجارية وممتلكات للمواطنين خاصة المركبات، كما دمرت جرافات الاحتلال دوار “الشهيد جورج حبش” في محيط مقهى النباتات في مركز المدينة، ودوار “الشهيد عمر النايف”، وحولت عشرات المنازل في أحيائها والمخيم إلى نقاط عسكرية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة.

وقالت مصادر إن أن قناصة الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من المنازل أو داهموها وتمركزوا على نوافذها، يواصلون إطلاق الرصاص على المواطنين، ومركبات الإسعاف وطواقمها والصحفيين، في محاولة لإعاقة عملهم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ ساعات الصباح الباكر، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة “مستعربون”، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركّزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين

وتواصل المقاومة معركتها في الدفاع عن جنين ومخيمها، وفجرت عددت من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال واشتبكت معها في اشتباكات ضارية بعدة محاور.

نفير وإضراب

وأعلنت فصائل العمل الوطني في جنين الإضراب الشامل، اليوم الأربعاء، حدادًا على أرواح شهداء جنين ومخيمها وبلداتها وريفها، وتنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وأكدت الفصائل في بيانها بأن الإضراب يشمل كل مناحي الحياة في حال إنسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين ومخيمها.

فيما خرجت دعوات لتصعيد المقاومة والنفير في كافة محافظات الضفة الغربية، إسناداً ودعماً لجنين، وحثت الدعوات على تصعيد عمليات المقاومة والخروج بمظاهرات نصرة لجنين.