لابيد يتهم حكومة نتنياهو بالجنون.. إسرائيل تصادر معدات تصوير وكالة أسوشيتد برس الامريكية بدعوى تعاونها مع قناة الجزيرة

واشنطن – أفادت وكالة أسوشيتد برس، وكالة الأنباء الأميركية الضخمة، أن مسؤولين إسرائيليين قاموا بالاستيلاء على كاميرا ومعدات بث تابعة لها في جنوب إسرائيل، اليوم الثلاثاء، متهمة الوكالة الإخبارية، بانتهاك قانون الإعلام الجديد من خلال تقديم صور لقناة الجزيرة.

يشار إلى أن قناة الجزيرة الفضائية القطرية هي من بين آلاف الزبائن الذين يتلقون بثًا مباشرًا بالفيديو من وكالة الأسوشييتد برس والمؤسسات الإخبارية الأخرى. وقد نددت وكالة أسوشييتد برس بهذه الخطوة.

وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس اتصالات الشركات في المؤسسة الإخبارية: “تدين وكالة أسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بإغلاق بثنا المباشر منذ فترة طويلة والذي يظهر مشهدا لما يجري في غزة والاستيلاء على معدات وكالة أسوشييتد برس”. وأضافت “لم يكن الإغلاق قائمًا على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد. إننا نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا وتمكيننا من إعادة البث المباشر على الفور حتى نتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الصحافة المرئية المهمة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم”.

ووصل مسؤولون من وزارة الاتصالات إلى موقع وكالة الأسوشييتد برس في بلدة سديروت الجنوبية بعد ظهر الثلاثاء وصادروا المعدات. وسلموا وكالة أسوشييتد برس قطعة من الورق، موقعة من وزير الاتصالات شلومو كارهي، زاعمين أنها تنتهك قانون البث الأجنبي في البلاد.

وقبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كانت القناة تبث مشهدا عاما لشمال غزة. وتلتزم وكالة الأسوشييتد برس بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي يمكن أن تعرض الجنود للخطر. أظهرت اللقطة الحية عمومًا دخانًا يتصاعد فوق المنطقة.

وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي يوم الخميس بوقف البث المباشر – وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.

وقالت الوزارة في بيان لها: “وفقًا لقرار الحكومة وتعليمات وزير الاتصالات، ستواصل وزارة الاتصالات اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية اللازمة للحد من البث الذي يضر بأمن الدولة”.

واستخدم المسؤولون الإسرائيليون القانون لإغلاق مكاتب قناة الجزيرة يوم 5 أيار، فضلاً عن مصادرة معدات القناة وحظر بثها وحجب مواقعها الإلكترونية.

لبيد: مصادرة معدات أسوشيتد برس عمل جنوني

وقد عقب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد على هذا التصرف بالقول ان مصادرة معدات أسوشيتد برس أكبر وكالة أنباء في العالم عمل جنوني.

واضاف: هذه ليست الجزيرة بل وسيلة إعلام أميركية فازت بـ53 جائزة بوليتزر ولا شك ان حكومة نتنياهو أصيبت بالجنون.

وقال: الحكومة تتصرف كما لو أنها قررت أن تجعل إسرائيل منبوذة في جميع أنحاء العالم؟

البيت الأبيض: مصادرة معدات وكالة أسوشيتد برس مثيرة للقلق

ومن جانبه، قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إنه يتحرى صحة تقرير عن مصادرة إسرائيل معدات لوكالة أسوشيتد برس، واصفا الواقعة بأنها “مثيرة للقلق”.

وقالت المتحدثة كارين جان بيير إن البيت الأبيض يؤمن بضرورة تمكين الصحافيين من أداء عملهم وحقهم في ذلك.