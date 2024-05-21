جيش العدو يرتكب مجزرة صباح اليوم الثلاثاء في جنين حصيلتها سبعة شهداء بينهم طبيب ومعلم، و12 إصابة بينها خطيرة/ فيديو

جنين 21-5-2024 وفا- استُشهد، صباح اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين بينهم طبيب ومعلم، وأصيب 12 آخرون، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد سبعة مواطنين، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

ونقلا عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، من بين الشهداء أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.

ونقلا عن الهلال الأحمر: هناك طلاب مدارس بين المصابين في جنين، وجيش الاحتلال يعرقل وصول طواقمنا إليهم.

وحسب المصادر الأمنية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .

فقد تصدى المقاومون من مختلف الفصائل لعملية الاحتلال، ويسمع من وقت لآخر أصوات انفجارات ناتجة عن عبوات ناسفة يلقيها المقاومون على آليات الاحتلال، أو مزروعة في طريق هذه الآليات، كما يسمع من وقت لآخر أصوات اشتباكات عنيفة تندلع بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وقالت “سرايا القدس – كتيبة جنين” الجناح العسكري لـ”حركة الجهاد الإسلامي”، إن عناصرها “يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم”.

وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، إنه تم اخلاء جميع المدارس في مدينة جنين ومخيمها، باستثناء بعض الطلاب في مدرستي الكرامة والزهراء، لخطورة الأوضاع الميدانية.

وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ، أن طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” لا زالوا محاصرين.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة “مستعربون”، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تمركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

وباستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين.

#شاهد| اشتباكات مسلحة مستمرة بين المقا9مة وقوات الاحتلاال في مخيم جنين ومحيطه. pic.twitter.com/tJ3Id3bHdN — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 21, 2024

تغطية صحفية: جرافات الاحتلال تشرع بتخريب البنية التحتية في شوارع جنين pic.twitter.com/dON3aKcSmB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 21, 2024