للمساهمة في إعادة إعماره بعد انتهاء الحرب.. دولة الإمارات تشترط المشاركة في إدارة قطاع غزة !!!

20 مايو، 2024

أبدت دولة الإمارات العربية استعداداها المساعدة بإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وذلك بشرط إقامة دولة فلسطينية تطالب الإمارات المشاركة في إدارتها وإعادة إعمارها.

ووفقا لتقرير بثته هيئة البث الاسرائيلية الرسمية “كان”، فإن هذه الرؤية الإماراتية قد عرضت أمام رئيس القائمة الموحدة في الداخل، منصور عباس، الذي زار الإمارات الخميس الماضي.

مسؤولون مطلعون حول مضمون اجتماعات عباس في الإمارات قالوا خلال الحديث مع “كان” إن المواضيع المركزية التي طرحت كانت الحاجة الى وقف الحرب في غزة، والإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، واليوم التالي بعد الحرب وأيضا مشاريع اقتصادية في المجتمع العربي تنوي الإمارات دعمها بعد أن تهدأ الأوضاع.

ووفقا لهؤلاء المسؤولين فأن الإمارات، كباقي الجهات الدولية الأخرى، تشعر بالإحباط من عدم وجود أفق سياسي لإنهاء الحرب في غزة، وعدم وجود خطة منظمة من جانب حكومة نتنياهو لليوم التالي بعد الحرب.

وقول هؤلاء انهم في أبو ظبي سيكونون مستعدين للمشاركة بإدارة وإعمار غزة باليوم التالي بعد الحرب، فقط إن كانت هناك حكومة فلسطينية تسيطر أيضا في غزة والضفة الغربية.

ووفقا للرؤية الإماراتية، يجب إقامة حكومة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية في غزة، وتحصل على دعم جميع الأطراف في الساحة الفلسطينية.

20 مايو، 2024

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