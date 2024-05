إيران تعلن عن وفاة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية والوفد المرافق، بعد العثور على حطام المروحية التي كانت كانت تقلهم

أعلنت الرئاسة الإيرانية، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم لدى عبورها منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.

ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، محسن منصوري، الرئيس إبراهيم رئيسي ووصفه بـ “سيد الشهداء”.

وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أيضا أن رئيسي وعبداللهيان والوفد المرافق لهما لقوا حتفهم جميعا في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.

التلفزيون الرسمي الإيراني، كان قد أعلن فجر الاثنين، أنّه “لا توجد أيّ علامة” حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه “عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء”.

وفي التفاصيل، أكد التلفزيون الرسمي الإيرانيو وسائل إعلام إيرانية أخرى، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما بعيد العثور على المروحية التي كانت كانت تقلهم غداة تعرضها لـ”حادث” في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، وعدم رصد “أي علامة” حياة بين الحطام، وفقا للتلفزيون الرسمي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن مجلس الحكومة يعقد حاليا اجتماعا عاجلا بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية.

وتأتي أنباء الوفاة بعد نحو 15 ساعة من إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي، وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سد على حدود البلدين.

وتنص المادة 131 من الدستور على أن يتولى النائب الأول للرئيس منصب الرئاسة، وحاليا يشغل محمد مخبر منصب نائب الرئيس، أي أنه في حالة غياب رئيسي فإن محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس ومسؤولياته بعد موافقة المرشد الأعلى.

ويصار بعد ذلك إلى تشكيل لجنة مكونة من الرئيس المؤقت مخبر ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي لوضع الترتيبات اللازمة لانتخابات رئيس جديد للبلاد في غضون 50 يوما هي إجمالي المدة الانتقالية.

BREAKING: The official announcement of the death of Iran President Raisi at the shrine of Imam Reza pic.twitter.com/cLOsMCUECH

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 20, 2024