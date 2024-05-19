جيش العدو يعترف بمقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في نفق جنوب قطاع غزة، وإصابة ثلاثة جنود وضابط بجراح خطيرة

غزة – أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، عن مقتل جنديين في جنوب قطاع غزة، أمس السبت، وإصابة ثلاثة جنود وضابط بجراح خطيرة.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر\تشرين الأول 2023 إلى 282 بحسب إحصاءات الإعلام العبري.

كما ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، إلى 630 قتيلاً.

وبحسب وسائل عبرية، فقد سمح جيش الاحتلال بنشر أسماء القتلى الجنود وهم: الرقيب نحمان مئير حاييم فاكانين، وهو مقاتل في كتيبة جفعاتي 20 عامًا من إيلات، والرقيب نوعام باتان، 20 عامًا من ياد رمبام.

وأشارت المصادر إلى أن الجنديين قتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة في نفق جنوب قطاع غزة.

وأمس السبت، أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”،أنها “تمكنت من استدراج قوة تابعة للاحتلال وتفجير عبوة بها وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين في شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق امس، أكدت “القسام” أنها قتلت 15 من جنود الاحتلال في عملية شرق رفح أيضا ليصل المجموع إلى 20 جنديا قتيلا.