المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن اليوم الأحد استهدافها بالطيران المسير “هدفاً حيوياً” في إيلات/ فيديو

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، فجر اليوم الأحد، أن مقاتليها استهدفوا بواسطة الطيران المسير “هدفا حيويا” في مدينة إيلات (أم الرشراش) جنوب إسرائيل.

وقال بيان صادر عن “المقاومة الإسلامية”: “استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد هدفا حيويا في إيلات “أم الرشراش” بواسطة الطيران المسير”.

وأضاف البيان: “تؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء”.

كما نشرت “المقاومة الإسلامية في العراق” فيديو قالت إنه “مشاهد من إطلاق طيران مسير تجاه هدف حيوي في إيلات “أم الرشراش” بأراضينا المحتلة”.

وذكرت المقاومة قبل يومين، أنها استهدفت مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي بواسطة (الطيران المسير).

وبين الحين والآخر، تتبنى فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في إسرائيل، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها “ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية للجيش الإسرائيلي”.