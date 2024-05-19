الله يستر.. فقدان طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، والوكالة الرسمية تدعو الإيرانيين للدعاء لهما/ فيديو

طهران: أفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بفقدان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقالت الوكالة إن فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة تشارك في عملية واسعة النطاق للعثور على هذه المروحية.

من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي للتلفزيون الرسمي أن طائرة هليكوبتر في موكب الرئيس إبراهيم رئيسي واجهت صعوبة في الهبوط، مشيرا إلى أن الظروف الجوية الصعبة تعرقل فرق الإنقاذ.

وكانت طائرة رئيسي بين 3 مروحيات، حيث وصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز، آية الله هاشم، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

في الأثناء، دعت وكالة فارس الإيرانية الإيرانيين للدعاء لرئيسي عقب أنباء عن سقوط الطائرة المروحية.

وقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله إنه لا يزال هناك أمل في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني، لكنه أوضح أن “المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية”.

وزار الرئيس الإيراني، اليوم الأحد، محافظة أذربيجان الشرقية حيث قام خصوصا بتدشين سد رفقة نظيره الأذربيجاني إلهام علييف على الحدود بين البلدين.

ويتولى إبراهيم رئيسي (63 عاما) رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ حزيران/ يونيو 2021.