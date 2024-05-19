الجيش الإسرائيلي يعترف، اليوم الأحد، بمقتل ضابط برتبة رائد متأثرًا بإصابته في معارك شمالي غزة

القدس- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل أحد ضباطه متأثرًا بجروح أصيب بها قبل أيام في معارك بشمالي قطاع غزة ضمن حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش، في بيان: “مقتل الرائد غال شبات، 24 عاما، من منطقة كتسير (شمال)، متأثرا بجروح أصيب بها الأربعاء الماضي، خلال معارك بشمالي قطاع غزة”.

وأوضح أن “شبات كان عضوا في الكتيبة 202، من لواء المظليين 35”.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن هذا الضابط أصيب في معارك بمنطقة جباليا شمالي قطاع غزة.