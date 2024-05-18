كتائب القسام تجهز، اليوم السبت، على 15 جندياً للعدو من مسافة صفر بحي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

غزة – أفادت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صباح يوم السبت، بتمكن مجاهديها من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة الصفر في حي التنور شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام، في بلاغ ، أن مجموعة قسامية استهدفت منزلا تحصن فيه عدد كبير من جنود الاحتلال بعبوة مضادة للأفراد “رعدية”.

وأضافت: “بعدها اقتحم مجاهدونا المنزل على الجنود واشتبكوا مع من تبقى منهم من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية” في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مؤكدة الإجهاز على 15 جنديا خلال هذه العملية.

كما استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه 4” بقذيفة “الياسين 105” في حي التنور شرق مدينة رفح.