في عيد ميلاده.. لبلبة وشيرين والهام شاهين واسعاد يونس يتغزلن بالزعيم عادل أمام

لبلبة : وحشتنا كلنا، الدنيا دمها ثقيل من غيرك

هنأت الفنانة لبلبة، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الرابع والثمانين، معبرة عن محبتها الكبيرة له.

وقالت خلال تغطية عبر شاشة «DMC» بمناسبة عيد ميلاد عادل إمام، مساء امس الجمعة، مخاطبة الزعيم: «كل سنة وأنت طيب يا أحب إنسان لقلبي، عمرك ما هتشوف يوم وحش لأنك أسعدت ملايين من الناس سنين طويلة في المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة، وحشتنا كلنا، الدنيا دمها ثقيل من غيرك».

وأشارت إلى مشاركتها مع عامل إمام في 15 فيلمًا ومسرحيتين، بالإضافة إلى مسلسلين تعتبر أنهما توجا مشوارها الفني معه، قائلة إن المسلسلين «صاحب السعادة» و«مأمون وشركاؤه»؛ يعادلان 10 أفلام من أعمالهما معا.

وأشادت بأجواء وكواليس العمل مع الزعيم، قائلة: «جميع كواليس الأعمال كانت جميلة ولذيذة ومنظمة، كل شيء كان منضبطا، وكنا نعمل كعائلة واحدة، نأكل الطعام ونفكر مع بعض، وكنت أخرج من البيت مبسوطة لأني عيني ستراه، قدمت معه أنجح أفلامي».

وتحدثت عن مشاركتها المسرحية الوحيدة مع الفنان عادل إمام في مسرحية «الحي الغربي»، التي قدمت في أواخر السبعينيات، لافتة أنها حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرضها في الإسكندرية مدة 4 أشهر.

وأوضحت أن المسرحية ضمت كوكبة من النجوم منهم صلاح السعدني ويونس شلبي وسعيد صالح وسهير البدرى، معربة عن اعتزازها بهذه التجربة لأنها كانت أول عمل يجمعهما وجها لوجه.

شيرين:‏‎ نجم مثل نهر النيل يعطي دون انتظار مقابل

ومن جانبها، هنّأت الفنانة شيرين، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، قائلة: «كل دقيقة وثانية وكل ‏العمر، وأنت بخير وبصحة وسلام، لا يوجد مكان أو بلد أذهب إليه إلا وأجد الناس يسألون عنه، ‏بطمئن الجميع عليه دائما هو بخير وسلامة».‏

وأعربت خلال تصريحات لقناة «‏DMC‏»، مساء امس الجمعة، عن محبتها ‏وتقديرها الكبيرين لعادل إمام، واصفة إياه بـ «الفنان العظيم»، الذي استطاع أن يظل على عرش ‏السينما والدراما والمسرح طيلة هذه السنوات‎.‎

ووصفت الزعيم بأنه صاحب «كاريزما استثنائية وشخصية فنية عظيمة»، إلى جانب ما يتمتع به ‏من ذكاء وبعد نظرته وفطنته، مؤكدة أنه ليس نجمًا أنانيًا بل «نجما معطاء مثل النيل يعطي دون انتظار شيء من أحد».

وأشارت إلى أن الزعيم قدم نجوما كبارا للسينما المصرية، مثل الفنان علاء ولي الدين ومحمد هنيدي ‏وأشرف عبد الباقي، مؤكدة أن نجاح الزعيم لم يأت من فراغ، بل هو نتاج تعب واهتمام بعمله. ‏

وكشفت عن كواليس مشاركتها في فيلم «الإرهابي»، قائلة: «طلب مني أكون جوليت عصرية، ‏ذهبت إلى المنزل وعدت له أعتذر عن الدور، قلت له أنا نظرت للمرآة لم أجد نفسي جوليت ولا ‏عصرية، قالي اشربي كوباية لبن ونامي هتصحي تلاقي نفسك جوليت عصرية».‏

إلهام شاهين: صاحب الفضل في صناعة مسيرتي السينمائية

كما هنأت الفنانة إلهام شاهين، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، قائلة: «أنا بحبه أوي.. وبقوله كل سنة وأنت طيب.. وبشكره على كل ما حققه للفن المصري».

وكشفت، خلال تصريحات لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الجمعة، عن أن بدايتها في السينما كانت مع «الزعيم» من خلال مشاركتها في فيلم «أمهات في المنفى» عام 1981، قائلة: «أول مرة في حياتي أمثل وأقف أمام الكاميرا كانت مع عادل إمام».

وأشارت إلى شعورها بالرهبة والخوف في ذلك الوقت، لافتة أن الزعيم ساندها وشجعها، مضيفة: «وأنا بتخرج عرض عليا فيلم الهلفوت، والفيلم نجح نجاح كبير، لأن عادل إمام كان بيحقق إيرادات خيالية وأفلامه كانت تعرض سنة كاملة في السينما».

واعتبرت أن دورها في فيلم «الهلفوت» بمثابة نقلة نوعية حقيقية في مسيرتها بعدما حصلت على أول جائزة لها كأفضل ممثلة، متابعة: «فيلم الهلفوت هو اللي صنع اسم إلهام شاهين في السينما.. والفضل يرجع لعادل إمام».

وأكدت أن الزعيم ليس مجرد فنان وزميل بل هو أستاذ وصاحب الفضل في صناعة مسيرة إلهام شاهين السينمائية، مشيرة إلى أن أعماله المسرحية كانت تنشط السياحة وتجذب العرب لمشاهدتها.

إسعاد يونس: يتقن دوره ببراعة بفضل شخصيته الجادة

كما هنأت الفنانة إسعاد يونس، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، مشيرة إلى احتفالها بعيد ‏ميلاده بإعادة عرض فيلم «الزهايمر» عبر 92 شاشة في الوطن العربي، مؤكدة أن الفيلم لاقى ‏اقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وأكدت، خلال تغطية بمناسبة عيد ميلاده عبر شاشة «‏DMC‏» مساء امس الجمعة، أن صداقتها قديمة ‏مع الزعيم، وقد بدأت عبر صديقة مشتركة لزوجة الفنان عادل إمام خلال مرحلة الجامعة. ‏

وأضافت أنها كانت على تماس منذ ذلك الوقت مع أعماله الفنية، لافتة إلى مشاركته في العديد ‏من الأعمال، منها «غاوي مشاكل» و«المتسول» و«شعبان تحت الصفر» و«أمهات في ‏المنفى»، «عمارة يعقوبيان».‏

وأثنت على جدية عادل إمام في العمل، مستشهدة بتجربتها معه في فيلم «الأفوكاتو» و«عمارة ‏يعقوبيان»، موضحة أنه تمكن من إتقان دوره فيهما ببراعة، بفضل شخصيته الجادة وتركيزه على ‏التفاصيل، بعيدًا عن الأفيهات التي اشتهر بها.‏

وقالت: «في فيلم (الأفوكاتو) كنا بنقعد أنا ويسرا وحسين الشربيني وكل فريق الفيلم نتفرج عليه، ‏إزاي ماسك الشخصية! لأن السيناريو كان صعب جدًا ومختلف»، لافتة أنه كان يتمتع ويأنس في ‏وجود أصحابه القدامى على غرار صديقه الفنان الراحل سعيد صالح.‏

ووصفت إسعاد، الزعيم بأنه «صاحب فضل» في مسيرتها الفنية، كاشفة عن موقف خاص جمعهما بعدما ‏شاركته في فيلم «غاوي مشاكل»، قائلة: «قلت له أنت هتقعد تمثل مش هتجبني بطلة الفيلم؟ ‏وبعدها في أول يوم تصوير في فيلم شعبان تحت الصفر، قال لي أنا عند وعدي». ‏