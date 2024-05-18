في جريمة عير مسبوقة.. استشهاد المقاتل إسلام خمايسة جراء قصف شنته طائرة حربية للعدو على مخيم جنين/ فيديو

جنين – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل امس الجمعة عن ارتقاء شهيد وثمانية إصابات، حيث وصلت إصابة بحالة مستقرة وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت إصابة بحالة مستقرة إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين.

فيما أعلنت مصادر صحفية في جنين عن استشهاد فلسطيني من قادة كتيبة جنين، وعدد من الإصابات، بقصف إسرائيلي عبر مسيرة على حارة الدمج بمخيم جنين.

وكشفت المصادر أنّ الشهيد هو إسلام خمايسة، أحد قادة كتيبة جنين في قصف على حي الدمج في مخيم جنين.

وفي الأثناء أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ مقاتلة حربية قصفت قبل قليل هدفا في مدينة جنين، وهي عملية غير مسبوقة باستخدام الطيران الحربي الصهيوني في الضفة الغربية.

أصيب عدد من المواطنين جراء قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على مخيم جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قصفًا استهدف أحد المنازل في حارة الدمج بالمخيم ما أدى لإصابة 5 مواطنين.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي، قال إن “طائرة مقاتلة أغارت قبل قليل على هدف في جنين بالضفة الغربية”.

وأفاد الجيش بأنه اغتال الشاب اسلام خمايسة بزعم بتنفيذ عملية حرميش.

ويتهم الاحتلال خمايسة بتنفيذ عمليتي حرميش في 30 مايو 2023 وأسفرت عن مقتل مستوطن، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم، وتمت العملية عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن وأمطرتها بوابل من الرصاص، حيث أصيب المستوطن مئير تماري، بجراح بالغة ما لبث أن فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجراحه.

كما يتهم خمايسة بتنفيذ عملية دهس قرب بلدة برطعة جنوب غرب جنين في 22/12/2023 أصيبت فيها مجندة إسرائيلية بجراح.

وفي التفاصيل، استشهد مواطن، وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين.

وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها “تزف الشهيد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين الذي ارتقى جراء غارة صهيونية على مخيم جنين”.

وقالت وزارة الصحة إن شهيدا و8 مصابين، بحالة مستقرة، وصلوا إلى مستشفيي ابن سينا وجنين الحكومي نتيجة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم جنين.

بينما قال مدير مستشفى جنين وسام بكر إن الشهيد إسلام خمايسة و5 مصابين وصلوا المستشفى عقب استهداف طيران الاحتلال لمنزل داخل المخيم.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب خمايسة، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، جابت شوارع مدينة جنين ومخيمها، رفع المشاركون فيها جثمان الشهيد ملفوفا بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، وسط ترديد الهتافات والشعارات المنددة باغتياله وبجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وأعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي في محافظة جنين عن تشييع جثمان الشهيد خمايسة اليوم السبت، بعد صلاة الظهر، في مسقط رأسه بلدة اليامون.

#شاهد | وصول طواقم الإسعاف إلى حارة الدمج بعد قصف الطيران الحربي لمنزل في مخيم جنين. pic.twitter.com/AZ4HpMfWbX — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 17, 2024

تجمهر العشرات من الأهالي في مكان القصف الذي نفذه الاحتلال بمخيم جنين. pic.twitter.com/ocySOiSNht — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 17, 2024

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