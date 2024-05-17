تحت شعار “رفح تقاوم..غزة مقبرة الغزاة”.. آلاف الأردنيين ينظمون، اليوم الجمعة، مسيرات بعمان واربد والكرك دعماً للمقاومة بغزة

عمّان – شارك آلاف الأردنيين في عدد من المسيرات الشعبية في مختلف محافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة اليوم، تحت عنوان: “رفح تقاوم غزة مقبرة الغزاة الصهاينة”.

ودعا المشاركون في الفعاليات التي دعا لها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” بوضع “حد للعدوان الصهيوني الغاشم الذي يمارس كل السياسات الوحشية في غزة من تجويع وتنكيل وأسر وقصف وهدم للضغط على المقاومة الفلسطينية التي تفكك المشروع الصهيوني كل يوم بصمودها”.

وردد المشاركون في الفعاليات شعاراتٍ تشيد بالمقاومة الفلسطينية وصمود أهل غزة وأبطالها بوجه العدوان المتواصل منذ أكثر من 224 يومًا.

ففي العاصمة الأردنية عمّان شارك آلاف الأردنيين في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة، من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة، تنديدا بالعدوان العسكري لجيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وتأكيدا على دعم فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقال المتحدثون خلال المسيرة إن الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها أبناء غزة تأتي بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي، مؤكدين أن الولايات المتحدة شريكة في تلك الإبادة الجماعية.

ودعوا لاتخاذ قرارات حازمة، إزاء ما يجري من جرائم وحشية تجاه الأبرياء والمدنيين في قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ دول العالم مواقف جادة وقوية حيال الجرائم التي تجاوزت كل الحدود، خاصة مع بدء العدوان البري على رفح، والقصف العشوائي على شمال غزة.

كما طالب المتحدثون المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتحرك الفوري لوقف العدوان وإلى تبني مواقف جادة لردع العدوان وإلزام سلطات الاحتلال بالمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية التي تمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مسيرة حاشدة في اربد

كما شارك المئات من أبناء محافظة اربد في المسيرة الحاشدة التي انطلقت بعد صلاة ظهر الجمعة من أمام المسجد الهاشمي وسط المدينة وذلك دعما للمقاومة الفلسطينية المسلّحة التي تقاتل جيش العدوّ الصهيوني في رفح وأنحاء قطاع غزة.

وقد ندد المشاركون بالإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون على يد جيش الاحتلال الصهيوني بدعم عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

وأشاد المشاركون في المسيرة التي دعا إليها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن تحت عنوان “رفح رعب الاحتلال”، بأداء فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث وجّهوا التحية والهتاف لقادة كتائب القسام وقادة حماس، كما أثنى المشاركون على جهود سرايا القدس / الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

كما طالبوا الحكومة بوقف أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة ومنع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية، كما طالبوا أيضا بدعم فصائل المقاومة.

اعتصام في محافظة الكرك

وقد شارك عشرات المواطنين في الوقفة التي أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد جعفر الطيار في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، وذلك تضامنا مع الأهل الصامدين في قطاع غزة، وتنديدا بالعملية العسكرية التي يشنّها جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكد المشاركون دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة، مشيدين بأداء كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

واستهجن المشاركون اكتفاء الأنظمة العربية الرسمية بعقد المؤتمرات وآخرها مؤتمر القمة العربية في العاصمة البحرينية المنامة، بينما تمدّ الولايات المتحدة الأمريكية الكيان الصهيوني بكلّ أنواع الأسلحة من أجل ارتكاب الإبادة الجماعية بحقّ الغزيين، بالإضافة إلى تقديم أمريكا الأموال الطائلة للكيان الصهيوني.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، ومنع الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية باتجاه الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنية.

https://x.com/i/status/1791481613609484428