استشهاد الشاب كريم اعمير واصابة اثنين آخرين خلال مواجهات مع قوات العدو عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم

طولكرم – استشهد شاب وأصيب طفل، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال “الإسرائيلي” عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عاما) بعد إصابته بعيار ناري جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال ووصفت حالته بأنها حرجة، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، وأعلنت الطواقم الطبية استشهاده متأثرا بإصابته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة اعمير قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة عنبتا من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص صوب المواطنين، وتسببت بإصابة طفل (16 عاما) في الفخذ، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، استشهد شاب وأصيب آخر وطفل، الليلةالماضية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة الشاب كريم رايق عبد الرؤوف اعمير (23 عاما) بجروح حرجة، نقل إثرها إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت في طولكرم، حيث أعلنت الطواقم الطبية استشهاده متأثرا بإصابته.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب شاب آخر، وتركته ينزف على الأرض، ومنعت طواقم الإسعاف من نقله وتقديم العلاج له، وأطلقت الرصاص تجاه مواطنين حاولوا الوصول إليه لإنقاذه، دون معرفة طبيعة إصابته.

وتابعت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت منزل عائلة المعتقل محمد طلال أبو ياسين في الحارة الغربية في بلدة بلعا، وصوّرت المنزل واستجوبت ساكنيه، علمًا أن أبو ياسين معتقل منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) في الفخذ، ونقلته طواقم إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم، وداهمت منزل ذوي الشهيد تامر فقها الذي استشهد برصاص الاحتلال في الرابع من شهر أيار/مايو الجاري في بلدة دير الغصون، في الوقت الذي نشرت فيه آلياتها في محيط المنزل

وباستشهاد الشاب اعمير، يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم إلى أربعة في غضون 24 ساعة، عقب استشهاد الشبان: أيمن أحمد مبارك (26 عاما) وحسام عماد دعباس (22 عاما)، ومحمد يوسف نصر الله (27 عاما)، برصاص قوات الاحتلال، فجر الخميس، عقب اقتحامها مدينة طولكرم.