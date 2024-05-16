بعد توقيفهما 47 يوماً.. الإفراج عن المناضل المهندس ميسرة ملص، والباحث زياد ابحيص

16 مايو، 2024

أفرجت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، عن الناشط السياسي والنقابي العريق المهندس ميسرة ملص.

وقالت نقابة المهندسين الأردنيين، في بيان صحفي، إنه وبالتنسيق مع رئيس لجنة الحريات العامة في النقابة، الدكتور ابراهيم العدوان، فقد تمّ الافراج عن الزميل ميسرة ملص.

وجاء في بيان النقابة: “ضمن الجهود التي تبذلها نقابة المهندسين الأردنيين في متابعة ملف الزميل الموقوف المهندس ميسرة ملص، وعلى رأسها التواصل والتنسيق اليومي لنقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي مع كافة الجهات الرسمية للإفراج عن الزميل، إضافة إلى جهود لجنة الحريات العامة في النقابة برئاسة الدكتور ابراهيم العدوان، ولقائها الاخير بالمعنيين وبالزميل ملص في مركز توقيفه”.

كما أكد المحامي عبدالقادر الخطيب، أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.

وقال المحامي الخطيب إن الأجهزة الأمنية أبلغته بأنها قررت الافراج عن موكله دون اعطاء أية تفاصيل.

وكانت قد اعتقلت الأجهزة الأمنية ابحيص والناشط السياسي والنقابي العريق المهندس ميسرة ملص على مدار (47) يوما، قبل أن تقرر الافراج عنهما اليوم.

16 مايو، 2024

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