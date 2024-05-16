استشهاد الشبان أيمن مبارك وحسام دعباس ومحمد نصر الله برصاص العدو في طولكرم، وشاب آخر في القدس/ فيديو

طولكرم – المركز الفلسطيني للإعلام

استشهد ثلاثة شبان، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرئيلي في مدينة طولكرم.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في طولكرم، هم: أيمن أحمد مبارك (٢٦ عاماً)، وحسام عماد دعباس (٢٢ عاماً)، ومحمد يوسف نصر الله (٢٧ عاماً).

وقالت مصادر محلية إن الشهداء ارتقوا برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم، وأخذت تطلق الرصاص الحي بشكل عشوائي وكثيف تجاه المواطنين وكل ما يتحرك في شوارع المدينة.

ووفق المصادر؛ فإن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، وتمركزت في محيط ميدان جمال عبد الناصر وسط طولكرم، ومنطقة الكراجات القديمة، ومحيط دوار الشهيد ثابت ثابت، وقرب المستشفى الحكومي، وشارع البنوك.

وأضافت أن قوة عسكرية أخرى توجهت الى منطقة الشعراوية شمال طولكرم، مرورا بضاحية شويكة، واقتحمت بلدتي دير الغصون وعتيل.

وتابعت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في كل شوارع المدينة وفوق بنايتها حيث تطلق النار على كل ما يتحرك فيها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محل بيت المقدس للصرافة في منطقة الكراجات القديمة في الحي الغربي للمدينة، ومحل فخر الدين للصرافة في بلدة عتيل، وأجرت عمليات تفتيش واسعة داخلهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن شحادة بعد مداهمة منزله في بلدة عنبتا شرق طولكرم، ويعمل في محل الخليج للصرافة في المدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة درات مع قوات الاحتلال في طولكرم، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة للمدينة بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

استشهاد شاب آخر في القدس بدعوى محاولة طعن

وفي القدس المحتلة استشهد فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي – فجر اليوم الخميس- قرب باب السلسلة بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأعلنت قوات الاحتلال في بيان لها “تحييد مشتبه به” بعد محاولته طعن جنود حرس الحدود في شرقي القدس المحتلة قبل وقت قصير (فجرا اليوم).

ووفق البيان؛ وصل “مشتبه به” بالقرب من مركز شرطة شاليم في شرقي القدس، وأخرج سكينًا وحاول طعن أحد جنود حرس الحدود الذين كانوا يعملون هناك واشتبهوا به.

وادعت أنه “تم تحييد المشتبه به بإطلاق النار من أفراد الشرطة قبل أن يتمكن من طعنهم”، ولاحقًا أعلنت استشهاد الشاب.

ووصلت قوات إضافية للمنطقة وشرعت بأعمال تفتيش وادعت ضبط السكين الذي حاول الفلسطيني تنفيذ العملية به.

ولم تعرف بعد هوية المستهدف بإطلاق النار.