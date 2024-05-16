أبطال كتائب القسام والسرايا القدس يواصلون استهداف قوات العدو وآلياته في جباليا ورفح ومناطق أخرى بغزة/ 4 فيديو

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

نجحت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وكتائب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، في استهداف آليات وجنود الاحتلال في مدينتي جباليا ورفح، خلال الساعات الماضية.

وقالت كتائب القسام، في تصريحات لها، اليوم الخميس، إنها استهدفت آليات الاحتلال في جباليا ورفح ومناطق التوغل في قطاع غزة.

ففي شرق مدينة جباليا، هاجم مجاهدو “القسام” الخطوط الخلفية للقوات المتوغلة شرق المدينة، وفجروا جرافتين من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” وعبوة العمل الفدائي، كما دمّروا دبابة “ميركافاه 4” بعبوة “شواظ” وضعها المجاهدون من نقطة صفر عند الباب الخلفي لها، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت الكتائب تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح في منطقة “بلوك 2” بمعسكر جباليا، وكذلك استهدفت 3 دبابات “ميركافاة 4” بقذائف “الياسين 105” شرق المدينة، وفجّرت دبابتين من طراز “ميركافاة 4” بعبوتي “شواظ” في ذات المحور.

وقالت “القسام” إن مجاهدي القسام، وبعد عودتهم من خطوط القتال شرق مخيم جباليا شمال القطاع، أبلغوا عن تمكنهم من استهداف 4 جرافات عسكرية من نوع “D9” ودبابة “ميركافاة” بقذائف “الياسين 105”.

وأعلنت كل من كتائب القسام وسرايا القدس، قيامهما بعملية مشتركة على مفترق أبو زيتون بمخيم جباليا؛ حيث اشتبك المجاهدون مع قوة صهيونية خاصة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام والسرايا: “وفي عملية أخرى مشتركة استهدف المجاهدون دبابة ميركافاة بقذيفة الياسين 105 واشتبكوا مع قوة راجلة بجوار الآلية المستهدفة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بمقتل 5 جنود وإصابة 9 آخرين خلال المعارك في جباليا شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش: “أطلق اتجاه قواتنا خلال 3 أيام فقط 60 صاروخ ار بي جي في منطقة جباليا فقط”.

أما في شرق مدينة رفح، فقد استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركافاه” بقذيفة “الياسين 105” جنوب مفترق المشروع، كما قصفت مقر القيادة والسيطرة التابع لقوات الاحتلال في محيط مستوطنة “كرم أبو سالم” برشقة صاروخية من عيار 107.

وأكدت “القسام” أنها استهدفت جرافة عسكرية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 في حي التنور، كما تمكن مجاهدوها من قنص جندي صهيوني ببندقية الغول داخل أحد المنازل في منطقة أرض الشاوي شرق رفح.

#عاجل كتائب القسام تدك موقعًا للقيادة والمراقبة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون pic.twitter.com/oM5tFTP2dZ — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 16, 2024

يا قوة الله

سرايا القدس تعرض مشاهد من استهداف جرافة صهيونية من نوع D9 شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/G4buRI7sDu — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 16, 2024

الله أكبر فوق كيد المعتدي#عاجل القسام وسرايا القدس

مشاهد من استهداف قوات العدو في محاور التقدم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون pic.twitter.com/3SVYjnrns8 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 16, 2024