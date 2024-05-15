هآرتس: حماس جددت قدراتها بسرعة كبيرة وغيرت تكتيكاتها مؤخراً، وول ستريت جورنال: حماس تهاجم الآن بشكل أكثر عدوانية وقوة

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، إن حركة حماس تجدد قدراتها بسرعة كبيرة وتعيد تأسيس نفسها مجددا في سائر مناطق قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير – لم تكشف هويته – قوله إن إسرائيل تخوض “حربا تعليمية مع حماس” لأن الأخيرة غيرت تكتيكات الحرب مؤخرا، وباتت تركز أكثر على تفخيخ المباني.

وأضافت الصحيفة المحسوبة على اليسار الإسرائيلي، أن العمليات الأخيرة في حي الزيتون ومناطق أخرى أظهرت أن تقديرات الجيش ليست صحيحة في ما يتعلق بالبنية التحتية لحماس.

كما أكدت هآرتس أن أغلبية الجنود في الجيش الإسرائيلي يعتقدون أن العملية العسكرية التي يشنها الجيش في جباليا هي عملية عبثية.

تبث الحياة

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، نقل موقع بوليتيكو الأميركي عن مسؤولين قولهم إن “من الوارد تعطيل حماس، لكن الأمور التي تمكنها من التشكل والتطور والنمو ما زالت قائمة”.

وقال الموقع إنه تحدث إلى 4 مسؤولين أميركيين قالوا إنهم يتفقون مع الرأي القائل إنه من غير المرجح أن تحقق إسرائيل النصر الكامل في غزة، وإن العمليات الإسرائيلية الحالية في غزة تبث الحياة في حركة حماس.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا واضحا في العمليات التي تشنها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وذلك عقب عرقلة إسرائيل صفقة لتبادل الأسرى طرحها الوسطاء ووافقت عليها حماس.

وحسب وكالة الأناضول، فقد أعلنت إسرائيل عن مقتل 620 من عسكرييها حتى أمس الثلاثاء وإصابة 3456، وذلك منذ بدء الحرب على غزة التي دخلت شهرها الثامن، وفق معطيات الجيش الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة أكبر بكثير لقتلاه وجرحاه.

حماس بعيدة عن الاستسلام وستواصل القتال

وعلى صعيد متصل، أفاد تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن حركة حماس بعيدة كل البعد عن الاستسلام، مؤكدا أن الحركة تستخدم شبكة أنفاقها وخلاياها الصغيرة من المقاتلين ونفوذها الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي ليس فقط من أجل البقاء، ولكن أيضا لمواجهة قوات الجيش الإسرائيلي.

ونقلت الصحيفة إفادات عن جنود في الجيش الإسرائيلي يقاتلون في مخيم جباليا، قالوا فيها إن “حماس تهاجم الآن بشكل أكثر عدوانية وقوة، وتطلق المزيد من الصواريخ المضادة للدبابات على مركبات الجيش والجنود الذين يحتمون بالمنازل”.

وحيال ذلك، أوضحت الصحيفة أن هناك حالة من القلق المتزايد لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه ليس لديها خطة موثوقة لإيجاد بديل يحل محل حركة حماس، وأي إنجاز يحققه الجيش الإسرائيلي سوف يتآكل

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصدر عربي من الدول الوسيطة أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، تعهد بالقتال لسنوات وليس أشهر فقط، وأن التقييمات بأنه سيتم القضاء على حماس خلال أشهر بأنها مجرد تقييم ساذج.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قلقهم من عودة عمليات الجيش الإسرائيلي إلى شمال القطاع، وأشاروا إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، أرادت منذ فترة طويلة رؤية خطة لليوم التالي للحرب ولانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تدخلها.

لكن حتى اللحظة، وفقا لتقديرات الصحيفة، فإن إسرائيل فشلت في إيجاد أي بديل، حيث يرفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أي تعاون أو عودة للسلطة الفلسطينية.