كتائب القسام تجندل 12 جندياً في عملية مركبة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، وجيش العدو ينسحب من حي الزيتون

فلسطين المحتلة – أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل أكثر من 12 جنديا على الأقل في عملية مركبة في منطقة بلوك 4 بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. وأوضحت أن الاحتلال يسحب معداته المدمرة بغطاء جوي.

وقالت “القسام” ،في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: في عملية مركبة في منطقة “بلوك 4” بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة “شواظ” في دبابة “ميركافاه”، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي” مؤكدة مقتل ما لا يقل عن 12 جنديًّا إسرائيليًّا في العملية.

واضافت القسام إن مقاوميها استهدفوا جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” واستهتدفوا كذلك قوة لجيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها.

وأوضحت: فور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة “شواظ” في دبابة “ميركفاه”، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية.

وأعلنت كذلك، عن قنص جندي إسرائيلي بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت سيطرتها على مسيّرة إسرائيلية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وفي عملية ثانية قالت إن مجاهديها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا.

وفي السياق، قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، خوضها اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال بالقرب من أبو زيتون معسكر جباليا وإيقاعهم بين قتيل وجريح.

وأكدت كذلك، إيقاع قوة راجلة لجيش الاحتلال بين قتيل وجريح “خلال اشتباكات ضارية خضناها في محور التقدم بشارع السكة شرق معسكر جباليا”

وبثت مشاهد من حمم الهاون التي دك بها مجاهدي سرايا القدس التحشدات العسكرية وآليات الاحتلال المتوغلة شرق رفح.

ويوم أمس، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس خوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال حيث أكدت إيقاع قتلى وجرحى في صفوفه، في الوقت الذي قالت فيه إنها نفذت عشرات العمليات النوعية والمركبة في جباليا ورفح.

يا قوة الله .. #عاجل #القسام مشاهد قوية من نقطة الصفر لاشتباكات مقاتلي القسام لصد جنود وآليات العدو شرق مخيم جباليا pic.twitter.com/NQOszU5nIO — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 15, 2024