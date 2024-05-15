بلينكن يبارك القتل في غزة، ويعزف على الجيتار في كييف، احتفالاً بتقديم دعم أمريكي إضافي لأوكرانيا

اتخذت رحلة وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن المفاجئة إلى أوكرانيا، يوم امس الثلاثاء، طابعا موسيقيا عندما انضم إلى فرقة موسيقية في حانة في كييف لأداء أغنية Rockin’ in the Free World لنيل يونغ.

وكانت رحلة بلينكن غير المقررة هي الأولى له منذ أن وافق الكونجرس أخيرًا على ما يقرب من 61 مليار دولار من المساعدات الجديدة لأوكرانيا لتعزيز دفاعات البلاد ضد الغزو الروسي المستمر.

وقد أنهى وزير الخارجية يومه في بارمان ديكتات في كييف، حيث انضم إلى فرقة 19.99 في الحانة

كان بلينكن يرتدي بنطال جينز رياضي وحذاء رياضي أسود وزرًا أسود، وهو يحمل جيتارًا أحمر وقال للجمهور: “أعلم أن هذا وقت صعب حقًا”.

وقال بلينكن: “إن جنودكم ومواطنيكم – وخاصة في الشمال الشرقي وخاركيف – يعانون بشدة، لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا أن الولايات المتحدة معهم، والكثير من العالم معهم”. وهم لا يقاتلون من أجل أوكرانيا فحسب، بل من أجل العالم الحر.

وفي التفاصيل، أراد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي يتواجد في كييف بأوكرانيا، إيصال رسالة إلى مواطني البلاد بطريقة فنية. لذا، التقط جيتارًا في حانة “Barman Dictat”، وبدأ في غناء أغنية “Rockin’ in the Free World” لنيل يونج – كرسالة مفادها أن الولايات المتحدة، والعديد من بقية دول العالم، لا تقاتل من أجل أوكرانيا فحسب – بل من أجل السلام أيضًا. العالم الديمقراطي والليبرالي والحر بأكمله.

وقد وعد بلينكن أثناء وجوده في كييف “بالدعم الثابت” من الولايات المتحدة، وقام بعزف الأغنية مع فرقة 19.99 في حانة “Barman Dictat”. ويشار الى أن الأغنية انطلقت عام 1989، بعد أن منعت فرقة يانغ الظهور في الاتحاد السوفييتي- وكان هذا قبل فترة وجيزة من سقوط جدار برلين، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انهيار الاتحاد السوفييتي بأكمله،

وقبل أن يبدأ بالغناء، قال بلينكن لرواد الحانة: “إن جنودكم ومواطنيكم – وخاصة في الشمال الشرقي، في خاركيف – يعانون كثيرًا. لكنهم بحاجة إلى أن يعرفوا، عليكم أن تعرفوا، أن الولايات المتحدة معكم. الكثير من العالم معكم أيضًا. إنهم لا يقاتلون من أجل أوكرانيا الحرة فحسب، بل من أجل العالم الحر. العالم الحر معكم.”

ووقال مغني الفرقة دميتري تاماني بأن بلينكن “صديق عظيم لأوكرانيا”. وأضاف أن بلينكن أدى الأغنية بشكل جيد.

ويعتبر اليهودي بلينكن، الذي يزور أوكرانيا في ظل الهجوم الروسي المكثف في منطقة خاركيف الشمالية، أول مسؤول أمريكي يزور البلاد منذ الموافقة على حزمة المساعدات البالغة 61 مليار دولار. وقد تم تأجيل هذه الحزمة لعدة أشهر من قبل الجمهوريين في الكونجرس، مما ساعد روسيا الحصول على تقدم في ساحة المعركة.