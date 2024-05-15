المصادر الإسرائيلية تفيد بمقتل وجرح 20 جندياً، اليوم الأربعاء، في تفجير مبنى مفخخ بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة/ فيديو

أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل وجرح 20 جنديا، اليوم الأربعاء، في تفجير مبنى مفخخ في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، في حين ارتكب الاحتلال المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين.

ويأتي هذا التطور بعد أن تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حدث أمني صعب تعرضت له الفرقة 98 (التي تنشط في مخيم جباليا حاليا)، مشيرة إلى أنباء عن قتلى.

كما يأتي بعد أن هبطت مروحيات إسرائيلية شرق مخيم جباليا لنقل مصابين وقتلى محتملين من الجنود الإسرائيليين.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المستشفيات الإسرائيلية تتعامل مع أعداد كبيرة من الجرحى والقتلى الإسرائيليين جراء المعارك الضارية التي تدور في قطاع غزة.

كانت فصائل المقاومة أعلنت اليوم عن سلسلة عمليات تم تنفيذ بعضها بشكل مشترك وشملت كمائن وقنص جنود واستهداف آليات متوغلة في مخيم جباليا شمالا وشرق رفح جنوبا، مما أسفر عن قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم إن 23 عسكريا أصيبوا خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك غزة، وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين المصابين إلى 120 منذ يوم الجمعة الماضي.

وبدا أن المعارك الأكثر ضراوة تدور في مخيم جباليا، حيث تنفذ قوات الاحتلال توغلا لليوم الرابع.

وقد عرضت كتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها قوات خاصة إسرائيلية أثناء دخولها أحد المنازل شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، فضلا عن إسقاط قذيفة من طائرة مسيّرة تابعة لها.

ويعود فيديو القسام إلى 14 مايو/أيار الجاري، حيث جرى استهداف القوات الخاصة الإسرائيلية بعبوة أفراد “رعدية” ضمن كمين مركب.

وبعد عملية التفجير علت هتافات التكبير، في حين قال أحد مقاتلي القسام “قسما سنأتيكم بالموت الزؤام”، وأضاف “تقدموا لتجمعوا أشلاءكم أيها الجبناء”.

يا قوة الله#عاجل #القسام استهداف قوة راجلة للعدو بقذيفة مضادة للأفراد جنوب حي الزيتون بمدينة غزة pic.twitter.com/yxyhsoj37A — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 15, 2024