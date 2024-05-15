استشهاد الطالب في جامعة بير زيت أيسر صافي من مخيم الجلزون برصاص العدو عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة/ فيديو

رام الله – استُشهد شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر قمع مسيرة إحياء ذكرى النكبة الـ76، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة (وسط الضفة الغربية).

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاما)، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله، إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

⬅️ شاهد ..لحظة نقل شاب مصاب برصاص قوات الاحتلال من المدخل الشمالي لمدينة البيرة قبل قليل pic.twitter.com/uPt1CDx348 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 15, 2024