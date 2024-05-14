حزب الله اللبناني يعلن ضرب 3 ‏أهداف تعود لمنطاد تجسسي صهيوني فوق ‏مستعمرة “أدميت”/ فيديو

بيروت – أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت ثلاثة ‏أهداف تعود للمنطاد تجسسي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة “أدميت” للمراقبة والتجسس على لبنان، وذلك بعد تحديد مكان إدارته ‏والتحكم به.

الأهداف الثلاثة شملت قاعدة إطلاق المنطاد التي دُمرت وأفلت منها، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الصادر حول المنطاد التجسسي:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق ‏مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان ادارته ‏والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة ‏أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها ‏المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل ‏مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الثلاثاء 14-05-2024 م

‏5 ذو القعدة 1445 هـ