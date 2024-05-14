حزب الله اللبناني يعلن ضرب 3 أهداف تعود لمنطاد تجسسي صهيوني فوق مستعمرة “أدميت”/ فيديو
بيروت – أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان (حزب الله)، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت ثلاثة أهداف تعود للمنطاد تجسسي يرفعه العدو فوق مستعمرة “أدميت” للمراقبة والتجسس على لبنان، وذلك بعد تحديد مكان إدارته والتحكم به.
الأهداف الثلاثة شملت قاعدة إطلاق المنطاد التي دُمرت وأفلت منها، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الصادر حول المنطاد التجسسي:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وبعد تتبع مستمر لحركة المنطاد التجسسي الذي يرفعه العدو فوق مستعمرة أدميت للمراقبة والتجسس على لبنان، وبعد تحديد مكان ادارته والتحكم به، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالأسلحة الصاروخية ثلاثة أهداف عائدة له بشكل متتال، وهي قاعدة إطلاقه التي دمرت وأفلت منها المنطاد، وآلية التحكم به وتم تدميرها بالكامل، وطاقم إدارته الذي أصيب بشكل مباشر ووقع أفراده بين قتيل وجريح.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الثلاثاء 14-05-2024 م
5 ذو القعدة 1445 هـ
في عملية نوعية المقاومة الإسلامية في لبنان تتمكن من السيطرة على منظومة تجسس إسرائيلية. pic.twitter.com/olu60KE7bh
— بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 14, 2024