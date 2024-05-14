بايدن يتوسل طلبة جامعة “مورهاوس” لإقناعهم بعدم الاعتراض على حضوره حفل التخرج، بسبب دعمه لإسرائيل/ فيديو

واشنطن- التقى مسؤول كبير في البيت الأبيض مع مجموعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في جامعة “مورهاوس” يوم الجمعة، وسط بعض الاعتراضات في الحرم الجامعي على قيام الرئيس جو بايدن بإلقاء خطاب التخرج هناك في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض وإدارة “مورهاوس”.

وقال مسؤول البيت الأبيض إنه خلال الاجتماع مع ستيف بنجامين، الذي يرأس مكتب المشاركة العامة بالبيت الأبيض، أعرب بعض الطلاب عن مخاوفهم بشأن تأثير بايدن على تخرجهم.

وأضاف المسؤول أن بعض الطلاب يشعرون بالقلق على وجه الخصوص بشأن الجدل الدائر حول سياسة بايدن تجاه إسرائيل وطريقة تعامله مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال مسؤول البيت الأبيض إنهم أخبروا بنيامين، أيضًا، أنهم لا يريدون سماع خطاب انتخابي. وحاول بنيامين بدوره طمأنة الطلاب إلى أن ظهور بايدن عند تخرجهم سيركز على الاحتفال بإنجازاتهم وآماله في مستقبلهم، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وتسلط تفاصيل الاجتماع التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا الضوء على التحدي الذي أصبح عليه موسم التخرج الجامعي بالنسبة لبايدن وغيره من كبار مسؤولي الإدارة مع ظهور الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية في غزة في الجامعات بجميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي بايدن خطابين لبدء حفل التخرج – أحدهما في جامعة مورهاوس يوم الأحد والآخر في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في “ويست بوينت” في 25 مايو.

وتأتي زيارة الرئيس لمورهاوس في الوقت الذي تحاول فيه حملة إعادة انتخابه كسب الناخبين الشباب والسود، خاصة في الولايات التي تشهد منافسة مثل جورجيا، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن دعمه من تلك الدوائر الانتخابية قد تراجع منذ عام 2020.

وبحسب ما ورد، حضر تسعة طلاب وأعضاء هيئة التدريس الاجتماع الذي قال مسؤول من “مورهاوس” إنه كان من المقرر أن يستمر لمدة 90 دقيقة لكنه استمر أكثر من ساعتين.

وقال المسؤول إن المجموعة تمثل مجموعة من وجهات النظر حول قرار الكلية بإلقاء بايدن خطاب التخرج لعام 2024 – من أولئك الذين يتطلعون إلى خطاب بايدن إلى الآخرين الذين لديهم مخاوف أو يعارضون القرار. ووصفه المسؤول بأنه “تمثيل عادل لجميع الأصوات والآراء”.

وقال مسؤول مورهاوس: “تم منح الجميع حرية التحدث بالطريقة التي يشعرون بها بالضبط”.

ومنذ أن أعلنت كلية مورهاوس الشهر الماضي أن بايدن سيلقي خطاب التخرج، أعرب بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عن مخاوفهم وتخوفهم بشأن إلقاء بايدن الخطاب، على الرغم من أن الجامعة لم تشهد الاحتجاجات الكبيرة التي اندلعت في حرم جامعي آخر.

وقال مسؤول مورهاوس إن اجتماع الجمعة كان مقررا قبل إعلان المتحدث عن حفل البدء تحسبا لرد الفعل العنيف من بعض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووصف مسؤولو البيت الأبيض ومورهاوس اجتماع الجمعة بأنه مثمر.

وقال مسؤول البيت الأبيض إن بنيامين تحدث إلى المجموعة حول العمل الذي تعتقد إدارة بايدن أنها قامت به لصالح طلاب الجامعات والمجتمعات السوداء في جميع أنحاء البلاد.

وقال المسؤول إن بنيامين أعاد أفكار الطلاب إلى البيت الأبيض، على الرغم من اعترافه بأنه من غير الواضح ما إذا كان الاجتماع قد غيّر رأي أي من المشاركين. ورفض مورهاوس مشاركة أسماء أي من الحاضرين.