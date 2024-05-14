العدو اعترف بإصابة 22 جندياً.. “القسام” تلاحق دبابات العدو في مخيم جباليا، وتفجر عين نفق بقوة هندسة صهيونية شرق رفح/ فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي -اليوم الثلاثاء- إصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية أن مروحيات عسكرية نقلت في الساعات الأخيرة مصابين من داخل غزة إلى عدد من المستشفيات في منطقتي تل أبيب والقدس المحتلة.

وتخوض المقاومة معارك ضارية مع الاحتلال في عدد من المحاور، خصوصا في جباليا وشرق رفح، واعترف الجيش الإسرائيلي بسقوط العشرات من جنوده بين قتيل وجريح خلال الاشتباكات.

وقد بثّت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد تظهر استهداف جنود وآليات إسرائيلية في أزقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ويظهر الفيديو قيام مقاتلي القسام باستهداف 10 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف “الياسين 105” مما أدى لاشتعال النيران فيها، بالإضافة إلى استهداف مبان تتحصن داخلها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف “تي بي جي” المضادة للتحصينات.

في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة عدد من الجنود بجروح خلال اشتباكات في جباليا.

وحضر مخيم جباليا بقوة في كل عدوان أو حرب إسرائيلية، وقدم الشهيد الأول في انتفاضة الحجارة حاتم أبو سيسي، وكان لكتائبه دور بارز في معركة طوفان الأقصى.

وقدم مخيم جباليا عديدا من الشهداء الذين اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي، أبرزهم القيادي في سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- محمود جودة عام 2004، والقيادي بكتائب القسام فوزي أبو القرع عام 2005، فضلا عن القيادي في حركة حماس نزار ريان المعروف بـ”شيخ المخيم”، حيث قصف الاحتلال منزله خلال حرب 2009 ليستشهد مع 15 من أفراد عائلته.

وكان المخيم حاضرا بقوة أيضا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فلقد كان لكتائبه دور رئيسي في استهداف معبر بيت حانون “إيريز” وقاعد زكيم وسيدروت، ليتعرض بعدها لهجوم ممنهج من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب فيه عديدا من المجازر.

وردت قوات الاحتلال بهجوم بري واسع على المخيم شاركت فيه فرقتان عسكريتان مدعومتان بمئات الدبابات، حيث واجهت مقاومة شرسة، إذ وثقت كتائب القسام وسرايا القدس تدمير واستهداف عشرات الدبابات ومئات الجنود.

وفي ظل حديث عن نجاح المقاومة في ترميم صفوفها وعودة نشاطها بالتزامن مع بث مشاهد جديدة لاستهداف الدبابات والجنود الإسرائيليين، يعود جيش الاحتلال لاستهداف مخيم جباليا بقصف عنيف، رغم إعلان انسحابه منه نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وهكذا تواصل كتائب القسام،، الجناح العسكري لحركة حماس، التصدي لقوات الاحتلال واستهداف دباباته وآلياته ودكها بقذائف الهاون وخوض اشتباكات من النقطة صفر في محاور التوغل في قطاع غزة.

وتمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق فُخِّخت مسبقًا بقوة هندسة صهيونية حاولت الدخول لعين النفق وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محيط محطة القدس شرق مدينة رفح.

وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح.

واستهدفت كتائب القسام جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة أبو زتون بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب القسام دبابتين من نوع ميركفاه بقذيفتي “الياسين 105” في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة “مركفاه” بقذيفة “الياسين 105” خلف مسجد التابعين شرق مدينة رفح.

وتمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقًا في قوة صهيونية خاصة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في شارع “جورج” شرق مدينة رفح.

وقصفت كتائب القسام “عسقلان” برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

ونشرت كتائب القسام مشاهد من استهداف مجاهديها لجنود وآليات العدو في محاور شمال قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” في محيط معبر رفح البري.

ودمرت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية بقذيفة “الياسين 105” وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح وهبوط الطيران المروحي لإجلائهم في منطقة حي السلام شرق مدينة رفح.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند ودبابة صهيونية بعبوتي “شواظ” بمنطقة حي السلام شرق مدينة رفح.

وأعلنت كتائب القسام، أمس الاثنين عن استهداف (18) آلية للاحتلال؛ منها 3 ناقلات جند، و13 دبابة وجرافتان.

وأسفرت عمليات المقاومة منذ بدء طوفان الأقصى عن مقتل (620) ضابطاً وجندياً وإصابة أكثر من (3442) آخرين حسب اعتراف جيش العدو، وما يزيد عن (7129) جريح حسب تقارير المستشفيات الصهيونية مضافاً إليها بيانات جيش الاحتلال، بالإضافة إلى تدمير مئات الآليات كلياً أو جزئياً، كما واصلت قصف مواقع ومغتصبات العدو في غلاف غزة، ودك تحشداته العسكرية في مختلف محاور التوغل.

#مجزرة_الدبابات

عشرات الآليات تحت النار.. مقاتلو المقاومة يستبسلون في محاور القتال بقطاع غزة ويستهدفون عدد غير مسبوق من دبابات وناقلات جند الاحتلال.#مخيم_جباليا pic.twitter.com/XdphHlVrB9 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 14, 2024

اللهم سدد رميهم وثبت اقدامهم وانصرهم فوعدك حق ..

طوبى للمقاومة والمجد للأحرار

من التحام مجاهدي القسام مع جنود العدو وآلياته في محاور شمال قطاع غزة

نصرك وفرجك يا الله pic.twitter.com/Econk6l74N — وائل أحمد الحوراني (@wael19591) May 14, 2024