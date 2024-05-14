أعضاء لجنة الحريات في نقابة المهندسين يزورون زميلهم المناضل ميسرة ملص في مكان توقيفه

زارت لجنة الحريات في نقابة المهندسين الأردنيين برئاسة عضو مجلس النقابة الدكتور ابراهيم العدوان، اليوم الثلاثاء، زميلهم المهندس ميسرة ملص في مكان توقيفه.

وقد اطمأن الدكتور العدوان على الوضع الصحي للزميل ملص.

وأكد العدوان أن النقابة ومن خلال لجنة الحريات تبذل قصارى جهدها للافراج عن الزميل ملص وكافة المعتقلين، مشيرا إلى ان نقابة المهندسين ستتابع مع كافة الجهات المعنية موضوع توقيف الزميل ميسرة لحين الافراج عنه.

“المجــد” تضم صوتها الى جانب كل الجهات الوطنية والحقوقية الحريصة على اطلاق سراح هذا المناضل الشريف.