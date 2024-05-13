استشهاد القيادي بالجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة في غارة إسرائيلية استهدفت حي الصبرة جنوبي مدينة غزة

13 مايو، 2024

المصدر: الميادين نت

استشهد، ليل أمس الأحد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، وذلك في إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت جنوبي مدينة غزة.

الجبهة الديمقراطية زفّت الشهيد أبو ظريفة الذي ارتقى في غارة إسرائيلية خلال قيادته المقاومة في حي الصبرة بغزة، وأكدت أنّ “فلسطين والحركة الوطنية فقدا قائداً صلباً في مواقفه، ورفيقاً وحدوياً حاضراً دوماً في الميادين كافة، قَدم الكثير من أجل خدمة قضيته وأبناء شعبه، متميزاً بمواقفه السياسية الشجاعة والجريئة”.

وشددت على أنّ “هذه الجريمة لن تضعف الجبهة الديمقراطية أو تكسر إرادتها، بل ستزيدها قوة وإصراراً على مواصلة المقاومة والتصدي للعدوان جنباً إلى جنب مع فصائل المقاومة الأخرى”.

ونعى الإعلام المركزي للجبهة الديمقراطية الشهيد أبو ظريفة، قائلاً إنّه “استشهد وهو يقود المقاومة ضد الغزو البربري الإسرائيلي في حي الصبرة شرقي مدينة غزة، فيما استشهد إلى جانبه الرفيق محمود حمامي”.

وفي بيان، قالت الجبهة إنّها “تودع، برحيل أبو ظريفة، قائداً وطنياً أمضى زهرة شبابه وسنوات عمره مناضلاً في صفوف أبناء شعبه وتحت راية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ أن انتمى إلى صفوفها طالباً في إحدى جامعات الجزائر، ثم عاد إلى قطاع غزة ليتولى مهامه القيادية”.

وأشارت إلى أنّ أبو ظريفة “انتُخب لعضوية المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية، وكان آخرها في المؤتمر الوطني العام الثامن الذي أنهى أعماله في نيسان/ أبريل الماضي”.

يأتي ذلك فيما يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته واعتداءاته على قطاع غزة، مرتكباً المجازر بحق المدنيين، فيما تواصل المقاومة تصدّيها لتوغل قواته في القطاع، مكبدةً إياها خسائر كبيرة.

13 مايو، 2024

مقالات ذات صلة

بعدما وجه النقد لنتنياهو.. رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بالفشل في منع هجوم حماس ليل 7 أكتوبر، ويعلن تحمله المسؤولية

13 مايو، 2024

هل أفاق السيسي؟.. الجيش المصري يلغي اجتماعاته مع الجانب الإسرائيلي الذي اعتبر الإلغاء “خيانة” لمسيرة التعاون المشترك

13 مايو، 2024

الجنون فنون.. 3 نواب جمهوريين يتقدمون بمشروع قانون لمعاقبة طلاب الجامعات الأمريكية المحتجين بإرسالهم إلى غزة

12 مايو، 2024

“القسام” تجرح أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل قطاع غزة، وتصطاد بطائرة مسيرة دبابة “ميركفاه” شرق مخيم جباليا/ فيديو

12 مايو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى