أبو عبيدة: نتيجة القصف الصهيوني.. فقدنا الاتصال بمجموعة مجاهدين تحرس 4 أسرى بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، اليوم الإثنين، أنه ونتيجة القصف الصهيوني الهمجي خلال العشرة أيام الماضية انقطع اتصالنا مع مجموعة من مجاهدينا تحرس أربعة من الأسرى الصهاينة من بينهم الأسير هيرش جولدبيرغ بولين.

وكان الأسير الإسرائيلي المحتجز لدى كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” في قطاع غزة، وجه رسالة إلى حكومته طالبهم فيها بفعل كل شيء لإعادته وبقية الأسرى إلى بيوتهم.

وقال الأسير هيرش جولدبيرغ بولين، في تسجيل مصور بثته كتائب القسام اليوم الأربعاء، موجها كلامه لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومته “افعلوا ما هو متوقع منكم وأعيدونا للبيوت حالاً، أم أن هذا أصبح كبيراً عليكم؟”.

وأضاف “يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم لترككم إيانا 200 يوم وكل جهود الجيش باءت بالفشل.. يجب أن تخجلوا لأن كل الصفقات التي عرضت عليكم رفضتموها”.