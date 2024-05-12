“القسام” تجرح أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل قطاع غزة، وتصطاد بطائرة مسيرة دبابة “ميركفاه” شرق مخيم جباليا/ فيديو

القدس المحتلة – أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاحد، إصابة نائب مراقب المنظومة الأمنية بجيش الاحتلال بنيران المقاومة في قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن نائب مراقب المنظومة الدفاعية الجنرال يوغيف بار شاشيت أصيب بمعارك في حي الزيتون بقطاع بمدينة غزة الجمعة الماضية.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أن “يوغيف” أصيب بشظية خلال مرافقته كتيبة “ناحال”، منوهة بأنه أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وكشفت كتائب القسام عن أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية، يوم الجمعة الماضية، مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة، ودمّروا دبابة “ميركافاة 4” بقذيفة “الياسين 105” جنوب حي الزيتون.

وأشارت “القسام” إلى أن مجاهدي القسام قنصوا ضابطًا “إسرائيليًا” جنوب حي الزيتون بمدينة غزة وأصابوه إصابة مباشرة، بالإضافة لاستهداف تجمعًا لجنود الاحتلال بعدد من قذائف الهاون.

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل (620) ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من بينهم (268) ضابطًا وجنديًا في المعارك البرية داخل غزة.

وفي التفاصيل، واصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وفصائل المقاومة، التصدي لقوات الاحتلال وتدمير دباباته في محاور التوغل المختلفة.

واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقصفت كتائب القسام -مساء الأحد- مغتصبة “سديروت” برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وفي عملية مركبة، فجرت كتائب القسام عبوة رعدية بقوة صهيونية خاصة واستهدفت ناقلة جند بقذيفة “تاندوم” شرق مدينة جباليا، وتوقع القوة بين قتيل وجريح.

واستهدفت كتائب القسام دبابة من نوع “ميركفاه” بقذيفة “الياسين 105” متوغلة شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة

ومن منطقة التوغل الصهيوني شرق جباليا، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة عسقلان المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وفي بلاغ آخر أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة صهيونية بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ودكت كتائب القسام قوات العدو المتوغلة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري إنها استهدفت دبابتين صهيونيتين بقذيفتي “الياسين 105” خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ودكت كتائب القسام تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام دبابة “ميركافاه” صهيونية بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.

وتمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة “ميركفاه” شرق مخيم جباليا.

واستهدفت كتائب القسام بالاشتراك مع سرايا القدس تجمعات قوات العدو في “شارع 10” جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

واستهدفت كتائب القسام تجمعات قوات العدو في “شارع 8” جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل

وأعلنت كتائب القسام في وقت مبكر أن مجاهديها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا.

عــاجــل | كتائب القسام تبث مشاهد لإسقاط قذيفة من طائرة مسيرة على دبابة ميركافاه إسرائيلية شرق مخيم جباليا. #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/w4mGHnNjev — رضوان الأخرس (@rdooan) May 12, 2024