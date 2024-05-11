وفقاً لصحيفة عبرية.. السنوار والضيف موجودان في خانيونس، وليس في رفح التي يداهمها حالياً جيش العدو الصهيوني

أفادت مصادر اسرائيلية، اليوم السبت، بأن زعيم حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح، على عكس الافتراضات السابقة،

وأكد مسؤولان إسرائيليان لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن أحدث المعلومات ترجح وجود يحيى السنوار قائد “حماس” في غزة، بأنفاق في محيط خان يونس، وليس في رفح التي يداهمها الجيش الإسرائيلي حاليا.

وزعم المسؤولان أن السنوار ومحمد الضيف، العقل المدبر لعملية 7 أكتوبر يواصلان الهروب من قوات الاحتلال في غزة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن إسرائيل جعلت من “القضاء على السنوار” عنصرا أساسيا في هدفها الذي أعلنت عنه والمتمثل في تدمير “حماس”.

تجدر الإشارة إلى أن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أكد قبل يومين أن الإدارة الأمريكية تساعد إسرائيل على تعقب رئيس حماس في غزة يحيى السنوار وقادة آخرين في الحركة.