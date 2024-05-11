كتائب القسام تعلن، اليوم السبت، وفاة أسير إسرائيلي ويحمل الجنسية البريطانية، متأثرًا بإصابته بقصف إسرائيلي/ فيديو

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، اليوم السبت، وفاة الأسير “نداف بوبلابيل” ويحمل الجنسية البريطانية متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف الطيران الصهيوني مكان احتجازه قبل أكثر من شهر.

وقال أبو عبيدة إن الأسير بوبلابيل ( 51 عامًا) أصيب مع الأسيرة “جودي فانشتاين” وتدهورت حالته الصحية ولقي مصرعه لعدم تلقيه الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

وعقب الإعلان عن مقتل الأسير بوبلابيل؛ نشرت كتائب القسام فيديو كتبت فيه: صفقة تبادل حرية وحياة.. ضغط عسكري موت وفشل”.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام مقتل العديد من أسرى الاحتلال جراء قصف صهيوني، في وقت يتعنت فيه الاحتلال في الوصول لتنفيذ صفقة تبادل ووقف إطلاق نار.