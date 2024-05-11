فلسطين تفضح ديموقراطيتهم.. جلاوزة القمع الأمريكي يقتحمون معهد ماساتشوستس لتفكيك المخيم التضامني مع غزة/ شاهدوا

ماساتشوستس – اقتحم العشرات من ضباط الشرطة الأمريكية حرم معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، صباح امس الجمعة، لتفكيك مخيم طلابي تضامني مع فلسطين، واعتقلوا 10 متظاهرين على الأقل.

وقال شهود عيان إن الشرطة تحركت بعد الساعة الرابعة صباحاً بقليل، وبدأت في احتجاز المتظاهرين، وربطتهم بأربطة وتحميلهم في واحدة من الحافلات على الأقل.

وأكدت سالي كورنبلوث، رئيسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أنه تم اعتقال 10 من طلاب الدراسات العليا وطلبة الجامعة أثناء عملية تفكيك معسكر معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بناءً على توجيهاتها.

وقالت إن المتظاهرين تلقوا عدة تحذيرات بالمغادرة واختاروا عدم الامتثال، علما ان طلبة هذا المعهد يشكلون نخبة العقول العلمية في الولايات المتحدة.

وقال كورنبلوث: “لم يقاوموا الاعتقال، واصطحبهم ضباط شرطة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بسلام إلى خارج المعسكر وتم نقلهم إلى خارج الحرم الجامعي للحجز”.

وبعد ذلك، بدأت الشرطة في إزالة الخيام والأعلام واللافتات المرفوعة في المخيم.

وقال الطلاب المتظاهرون الذين شهدوا عرض القوة إن هذا الإجراء الذي اتخذته جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا لن يمنعهم من الاستمرار في الاحتجاج على العنف في غزة وعلاقات الجامعة مع إسرائيل”.

ولاحظ الطلاب أنه ” لا يعتقد أي أحد حقاً بأن إزالة المخيم بحاجة إلى نزول المئات من ضباط مكافحة الشغب إلى الحرم الجامعي في الرابعة صباحا في كمين دبرته الإدارة”.

وقد تعهد المتظاهرون بالعودة إلى المخيم بأي وسيلة مناسبة.

وأفادت شبكات تلفزيونية محلية بأن الطلاب الذين تم احتجازهم ظلوا في المحكمة صباح الجمعة، وقال محام يمثلهم إنه من المحتمل أن يستغرق الأمر ساعات قبل أن يمثلوا أمام القاضي.