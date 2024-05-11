مقتل جندي صهيوني في معارك شمال قطاع غزة، وفصائل المقاومة تستهدف قوات العدو في رفح ومحور نتساريم/ فيديو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل جندي جديد في صفوفه، في معارك شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن “جنديا يبلغ من العمر 20 عامًا قتل في معارك بشمال قطاع غزة، وهو ينحدر من مدينة موديعين (وسط)”.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل الرقيب أرييل تسيم 20 عاماً من موديعين، مقاتل في الكتيبة 931، لواء ناحال، لافتا إلى أنه قتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأوضح أن القتيل “من كتيبة 931 في لواء ناحال”.

وبذلك يرتفع عدد القتلى المعلن في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ أحداث السابع من أكتوبر / تشرين الأول إلى 620 جنديًا، بينهم 272 منذ بدء العملية البرية في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

ونشرت القناة الـ13 العبرية عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله إن انعدام خطة سياسية في غزة سيدفع الجيش لتكرار عملياته في مناطق مختلفة.

وعى صعيد متصل، أفادت سرايا القدس، مساء اليوم السبت، بأنها قصفت بقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتوغلة بمنطقة أم رائد شرق رفح جنوبي قطاع غزة.، ،

من جهتها، قالت كتائب القسام إنها قصف قوات الاحتلال في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم، بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.