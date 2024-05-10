نتنياهو يعترف لأول مرة: أعتبر نفسي جزءاً من الفشل في 7 أكتوبر، لان المسؤولية الأولى للحكومة هي حماية الناس

10 مايو، 2024

موقع i24NEWS العبري

على خلفية العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة ، أجرى رئيس الوزراء بنيامين الاسرائيلي نتنياهو مقابلة طويلة الليلة ( الخميس إلى الجمعة) مع برنامج “دكتور فيل” على قناة Merit Plus ، حيث تحدث ، من بين أمور أخرى ، عن الحرب الطويلة في غزة وعلاقاته مع الحكومة الأمريكية.

بشأن التوترات مع رئيس الولايات المتحدة بايدن، أجاب نتنياهو: “يجب أن أقول أنني أعرف الرئيس منذ أكثر من 40 عامًا. كان لدينا اتفاقات وخلافات التي تمكنا من التغلب عليها. أمل أن يستمر هذا الآن وفي المستقبل. لكننا سنفعل ما يجب فعله لحماية بلدنا ومستقبلنا. ماذا يعني هذا؟ أننا سنهزم حماس، بما في ذلك في رفح. لأن ليس لدينا خيار آخر”.

عن التحدي الكبير الذي يواجهه الجنود في غزة قال نتنياهو: “حماس تقاتلنا وتختفي وسط المدنيين. لا جيش في العالم يواجه التحدي الذي تواجهه إسرائيل في غزة. جنودنا وجدوا في منازل غزة أجهزة لوحية تحتوي على صور أدولف هتلر. الفلسطينيون يعلمون أطفالهم بأن يكرهوا إسرائيل”.

حول مسألة المسؤولية عن الفشل في السابع من أكتوبر، أجاب رئيس الحكومة: “سنكون مضطرين لتقديم توضيح أساسي بعد الحرب. لكنني أعتقد أن الهدف في الوقت الحالي هو الفوز في الحرب ولا يوجد لذلك بديل. المسؤولية الأولى للحكومة هي حماية الناس، يجب أن نقر بهذا. أعتبر نفسي والجميع جزءًا من هذا الفشل، وسنتحقق بعد ذلك من الفشل الاستخباراتي والعسكري الذي حدث في السابع من أكتوبر. من المهم جدًا التأكد من أن لا يكون لدينا فشل آخر ولهذا السبب يجب أن نستكمل القضاء على حماس. أركز الآن على تحقيق النصر”.

بخصوص اليوم التالي من الحرب، أجاب نتنياهو: “لا يزال هناك أربعة ألوية لحماس في رفح، ونحن بحاجة للقضاء عليهم. سنحتاج الى وجود حكم مدني في غزة بواسطة الفلسطينيين الذين ليسوا ملتزمين بتدميرنا. أتمنى أن تساعدنا دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. سنستمر في ملاحقة المخربين لأنني لا أرى أحداً آخر سيقوم بذلك بدلاً منا”.

10 مايو، 2024

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