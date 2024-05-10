رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي: حكومة نتنياهو قررت الانفصال عن مستوطنات الشمال منذ سبعة أشهر

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بأن حكومة بنيامين نتنياهو قررت الانفصال عن مستوطنات الشمال قبل 7 أشهر كاملة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن غيورا زالتس، رئيس مجلس الجليل الأعلى الإسرائيلي، أن الحكومة قررت الانفصال عن مناطق الشمال الإسرائيلي.

وأفادت الإذاعة على موقعها الإلكتروني بأن تصريحات زالتس جاءت تعليقا على ما ذكره رئيس مجلس مستوطنة “المطلة” الإسرائيلية، موشيه دافيدوفيتش، والذي هاجم فيها حكومة نتنياهو أيضا، وعدم إشرافها على مستوطنات الشمال منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت، أمس الخميس، “بسقوط قتلى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة في جنوب لبنان”. وقال الدفاع المدني لبنان، في بيان له، إن “4 شهداء سقطوا إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية، سيارة في بلدة بافليه في قضاء صور جنوبي البلاد”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أول أمس الأربعاء، مهاجمته لأكثر من 20 هدفا لـ”حزب الله” في جنوب لبنان. وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع ما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، من أن إسرائيل مصممة على إعادة مستوطني المناطق الشمالية بأمان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلية، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال زيارته إلى المنطقة الشمالية، مضيفا أن المهمة العسكرية في تلك المنطقة العسكرية لم تكتمل بعد.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل هجماته، وأنه “قد يكون هذا الصيف صيفا حارا وعلينا الاستعداد لهذا السيناريو بكل قوة”، على حد وصفه.