العدو يعترف، اليوم الجمعة، بمقتل ٤ جنود من لواء الناحل بمدينة غزة، واصابة 12 جندياً وقعوا في “عش دبابير”/ فيديو

غزة – أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مقتل أربعة جنود من لواء نحال، خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في شمال وجنوب قطاع غزة.

ولم يعلن الاحتلال مكان سقوط القتلى، لكن مواقع عبرية قالت إن الحدث وقع في حي الزيتون جنوب غزة، حيث تتوغل قوات الاحتلال منذ من يومين.

ولفتت تقارير عبرية إلى ان 12 جنديا وقعوا في “عش دبابير” بعد تفجير ناقلة جند بعبوات ناسفة شديدة شرق رفح، حيث تتوغل هناك قوات الاحتلال.

ولاحقا، أعلن جيش الاحتلال إصابة اثنين من ضباطه في رفح بجروح خطيرة بعد تعرضهم لصاروخ مضاد للدروع.

وكانت كتائب القسام، وفصائل أخرى أعلنت الجمعة عن إيقاع قوات الاحتلال في كمائن متعددة ومركبة، في عمليات توغلها شرق رفح جنوب قطاع غزة، فيما أعلنت قوات الاحتلال مقتل جندي وإصابة آخرين.

وقالت كتائب القسام، في بلاغ عسكري؛ إنها نفذت عملا عسكريا مركبا ومتزامنا، بالقرب من مسجد الدعوة شرق المدينة، حيث استهدفت مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG، المضادة للتحصينات.

وأضافت أنها قامت باستهداف ناقلة جنود كانت أسفل المبنى بقذيفة الياسين 105، فضلا عن استهداف مجموعة راجلة من الجنود، كانوا بجانب الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد.

وأكدت القسام أن كامل القوة، سقطوا بين قتيل وجريح.

وفي عملية أخرى، قالت القسام؛ إنها أوقعت قوة للاحتلال في كمين محكم، بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقا، داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح، موقعة القوة بين قتيل وجريح.

كما أشارت الكتائب إلى استهداف دبابتين للاحتلال بقذائف “الياسين 105” في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب القطاع، وفي الموقع ذاته، قالت؛ إنها دمرت ناقلة جنود بقذيفة الياسين 105، واشتعلت النيران فيها بمحيط الثكنة.

ولفتت إلى أنها قصفت موقع “إسناد صوفا” العسكري، بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخين من منطقة رفح، تجاه موقع كرم أبو سالم العسكري.

مشاهد لاستهداف القسام لقوات الاحتلال برفح

وقد عرضت قناة الجزيرة، مساء اليوم الجمعة، مشاهد حصلت عليها للمعارك الضارية بين كتائب عز الدين القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عناصر القسام لقوات الاحتلال تحصنت في منازل، وأيضا دبابات إسرائيلية توغلت شرق المدينة.