كتائب القسام تدمر جرافة بحي الصبرة في مدينة غزة، وتوقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في كمين برفح/ فيديو

9 مايو، 2024

 

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، مشاهد مصورة تظهر جانبًا من الاستعدادات والقدرات العسكرية لسلاح المدفعية في الكتائب.

وعنونت كتائب القسّام المشاهد بعبارة “سندك هيبة جيشكم”، في رسالة تحد واضحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي بيانات أخرى منفصلة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، دك قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

كما استهدفت كتائب القسام جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة.

وتشهد مناطق التوغل في قطاع غزة اشتباكات عنيفة ومستمرة، في ظل مواصلة فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام، التصدي للحرب الوحشية التي تشنها “إسرائيل” على القطاع منذ 216 يومًا.

كما أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأضافت الكتائب في تصريحات لها، اليوم الخميس، أنها استهدفت آليتين صهيونيتين متوغلتين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105” وعبوة “شواظ”.

كما استهدفت “القسام” جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “تاندوم” جنوب شرق حي الصبرة في مدينة غزة.

وتابعت الكتائب أنها دكت قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بقذائف الهاون.

ولليوم الـ 2016 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

9 مايو، 2024

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