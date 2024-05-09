جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف سفينتين للعدو بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في خليج عدن/ فيديو

9 مايو، 2024

 

صنعاء: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الخميس، استهداف سفينتين إسرائيليتين في خليج عدن.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحافي اليوم الخميس: “نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في خليج عدن استهدفت سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة MSC DEGO والأخرى سفينة MSC GINA”.

وأشار إلى أن عملية الاستهداف تمت بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة، لافتا إلى تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفتا سفينة MSC VITTORIA الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي وكانت الإصابة مباشرة.

وأوضح أن “القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وكما جاء في بياناتها السابقة”.

وأكد أن “القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

9 مايو، 2024

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