الثالث خلال يومين.. جيش العدو يعلن، اليوم الخميس، مقتل الرقيب حاييم صباح على يد مقاتلي حزب الله اللبناني

9 مايو، 2024

فلسطين المحتلة –  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل ضابط من عناصره عند الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة بعملية لحزب الله.

وقال الجيش في بيان له إن الرقيب حاييم صباح البالغ من العمر 20 عاما، من “الكتيبة 869″، قتل خلال عملية عسكرية ميدانية في شمال فلسطين المحتلة.

واضاف الجيش انه قد تم إخطار عائلته بالنبأ.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، قُتل الجندي في حادث وقع بعد ظهر أمس الاربعاء، عندما أطلق مقاتلون من “حزب الله” اللبناني قذائف هاون على موقع للجيش الإسرائيلي في القطاع الأوسط من الحدود اللبنانية، وكان ضمن قوة من التجمع القتالي المتمركز في أحد المواقع.

مشيرة إلى أن عناصر “حزب الله” تعرفوا على القوة، وفتحوا النار عليها، مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر بجراح.

ويوم الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال بمقتل ضابطين في هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله اللبناني أمس على موقع عسكري في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

وبذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 615 بين ضابط وجندي.

9 مايو، 2024

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