والده قاد عمليات اقتحام الأقصى لسنوات .. وفاة جندي صهيوني بعد أيام على إصابته في عملية دير الغصون قرب طولكرم

طولكرم – أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاربعاء، مقتل الجندي ياتيف هاليفي، أحد عناصر قوات “اليمام” الخاصة (المستعربين) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات مع مجموعة لكتائب القسام في بلدة دير الغصون قضاء طولكرم قبل أيام.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن ياتيف، هو نجل القائد السابق لشرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، يورام هاليفي، والذي كان مشرفا على عمليات اقتحام واعتداءات واسعة على المسجد الأقصى والمقدسيين خلال السنوات الماضية.

وكان نجل هاليفي قد تعرض لإصابات خطيرة، برصاص المقاومين، قبل أن ينقل للعلاج، ووصفت حالته بالحرجة منذ ذلك الحين حتى مقتله اليوم الاربعاء.

وفي التفاصيل قالت وسائل الإعلام العبرية ان الشرطة الاسرائيلية قد سمحت الشرطة اليوم (الأربعاء) بنشر خبر وفاة ييتاف ليف هاليفي، وهو قائد ومقاتل في الجيش الإسرائيلي ( 28 عامًا) بعد إصابته على نحو حرج خلال نشاط عملياتي بالقرب من طولكرم. وأصيب ييتاف في رأسه برصاص مسلحي حماس الذين تحصنوا في منزل في قرية دير الغصون.

وقد بذلت الطواقم الطبية في مستشفى بيلينسون جهودا قصوى من أجل إنقاذ حياته طيلة الأيام الماضية دون جدوى.

وكان قد أصيب هذا المقاتل خلال عملية خاصة نفذتها قوات الأمن بتوجيه من الشاباك. واستغرقت العملية 14 ساعة تم خلالها قتل خمسة مسلحين تحصنوا داخل أحد المنازل في قرية دير الغصون بمدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وهدفت العملية قرب طولكرم إلى القضاء على المجموعة الفلسطينية المسلحة التي قتلت الحنان كلاين في هجوم بالضفة الغربية في بداية الحرب التي اندلعت في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على بلدات الغلاف الجنوبية المحاذية للقطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينيةقد قالت إن 5 شهداء، ارتقوا في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، منتصف ليلة الجمعة، بعد اشتباك مع قوات الاحتلال.

وقالت في بيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي “تحتجز 4 جثامين هم: الشهداء تامر فقها، وعلاء شريتح، وآسال بدران، وعدنان سمارة”.

وظهر السبت، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انتشال جثمان شهيد فلسطيني من تحت ركام المنزل الذي هدمه الاحتلال في البلدة، وكان مجهولا بسبب عدم وجود رأس للشهيد، نتيجة قصف الاحتلال.

ومنتصف ليلة الجمعة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي دير الغصون، وحاصر منزلا وقصفه بالقذائف في عملية تخللتها اشتباكات مسلحة، بحسب شهود عيان.