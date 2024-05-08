حزب الكرامة المصري يطالب جيش السيسي برد عسكري على اجتياح العدو الصهيوني لمنطقة رفح الفلسطينية

القاهرة – طالب حزب الكرامة المصري، السلطات المصرية برد عسكري على اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح.

وقال الحزب، في بيان اصدره امس الثلاثاء، إنه استكمالا لجرائم العدو الصهيوني في حق أهلنا في غزة، قام العدو باجتياح مدينة رفح واحتلال محور صلاح الدين ومعبر رفح مستهينا بكل القيم الإنسانية والنداءات الدولية والرأي العام العالمي ومتجاهلا مواثيق حقوق الإنسان وكل القوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية كامب ديفيد التي كبلت مصر وقزمت دورها العربي والإقليمي على مدار خمسين عاما.

وأضاف الحزب: بمخالفة واضحة لنصوص كامب ديفيد والتي تمنع أي عملية عسكرية على الحدود المصرية في ما يسمى بالمنطقة “د”، وإمعانا في إبادة أهلنا في فلسطين والاستهانة بالموقف المصري شعبا وحكومة، تجرأ العدو على خرق المعاهدة فوجب على مصر تمزيقها.

وفيما يلي نص هذا البيان الهام ..

** استكمالا لجرائم العدو الصهيوني في حق أهلنا بغزة قام العدو باجتياح مدينة رفح واحتلال محور صلاح الدين ومعبر رفح مستهينا بكل القيم الإنسانية والنداءات الدولية والرأي العام العالمي ومتجاهلا مواثيق حقوق الإنسان وكل القوانين والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية كامب ديفيد التي كبلت مصر وقزمت دورها العربي والإقليمي على مدار خمسين عاما

وبمخالفة واضحة لنصوص كامب ديفيد والتي تمنع أي عملية عسكرية على الحدود المصرية في ما يسمى بالمنطقة ” د ” وإمعانا في إبادة أهلنا في فلسطين والاستهانة بالموقف المصري شعبا وحكومة، تجرأ العدو على خرق المعاهدة فوجب على مصر تمزيقها

ورغم الحصار والملاحقة والضغط الأمني والمئات من سجناء الرأي الداعمين لأهلنا في فلسطين ندعو كل وطني شريف بالنهوض بدوره في هذه اللحظات الهامة نصرة لأهلنا في فلسطين ودفاعا عن أمننا القومي

يعلن حزب الكرامة دعمه الكامل لكل تحرك من أجل فلسطين ويطالب بإلغاء معاهدة العار وطرد سفير الكيان و رد عسكري قوي على غطرسة العدو وتجاوزاته

ونذكر أن الكيان الصهيوني هو آداة الغرب الاستعماري وعلي رأسه الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأول للكيان الغاصب من أجل احتلالنا وقتل أهلنا ونهب ثرواتنا ومنع وحدتنا

لن نتخلى عن فلسطين ولن ننسى

حزب الكرامة في 7 مايو 2024