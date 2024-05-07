مقتل رجل أعمال إسرائيلي في الاسكندرية بمصر.. والعدو يشتبه بكونها عملية على خلفية قومية

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رجل أعمال إسرائيلي، قتل في مصر اليوم الثلاثاء.

وأشار موقع 0404، إلى أنه مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي، يعتقد أنه على خلفية قومية، وهو مصطلح يطلقه الإعلام العبري في استهداف المستوطنين بسبب الاحتلال.

وقالت وسائل إعلام عبرية أخرى، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحقق في حادثة مقتل رجل الأعمال.

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يشار إلى أن شرطيا مصريا، أطلق النار على سياح إسرائيليين، كانوا في الإسكندرية، في 8 تشرين أول/أكتوبر الماضي، وأردى اثنين منهم قتلى.

وأشارت مصادر في حينه، إلى أن السياح الإسرائيليين قاموا باستفزاز الشرطي، ووقعت مشادة بينهم وبينه، بعد إصرارهم على رفع علمهم في الاسكندرية والتقاط صور معه.

وبعد قيام الشرطي الذي يدعى محمد عبد المجيد، بتحذيرهم مرارا مما يقومون به، ونشوب المشادة أطلق النار عليهم ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثالث، مع المرشد السياحي المرافق لهم.

وفي التفاصيل، تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنباءً عن مقتل رجل أعمال إسرائيلي في مدينة الاسكندرية في مصر.

وقال الناشطون إن رجل أعمال إسرائيلي يدعى “زيڤ كيبر Ziv Kipper” قتل، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص مسلحين مجهولين.

وأوضحوا أن عملية الاغتيال حدثت في منطقة سموحة في مدينة الاسكندرية المصرية.

وأشاروا إلى أن رجل الأعمال الصهيوني يمتلك شركة تصدير فواكه وخضروات مجمدة ومقرها الرئيس في مدينة الاسكندرية.

ويأتي ذلك مع تنامي حالة السخط والغضب في أوساط الشعوب العربية جراء المجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني في غزة.