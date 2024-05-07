بعد 37 يوماً من اعتقالهما.. المحاميان عبيدات والخطيب يلتقيان ميسرة ملص وزياد ابحيص

7 مايو، 2024

عمان – تمكّن المحاميان لؤي عبيدات وعبد القادر الخطيب،  امس الاثنين، من زيارة المعتقلين ميسرة ملص وزياد ابحيص في محبسهما، وذلك بعد (37) يوما من اعتقالهما دون أن يتمكّن المحامون من لقائهم.

وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات، إن الأجهزة الأمنية سمحت له بزيارة الناشط السياسي والنقابي العريق المهندس ميسرة ملص، مؤكدا أن وضعه الصحي جيّد جدا، وأنه يتلقى معاملة حسنة داخل السجن.

وأضاف عبيدات أنه قام بتوقيع كفالة من المهندس ملص للترافع عنه.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إنه قام بزيارة الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.

وأكد الخطيب أن الوضع الصحي للناشط ابحيص جيّد جدا.

ولفت الخطيب إلى أنه اطلع على محضر التحقيق لدى المدعي العام لمعرفة التهم الموجهة له، كما قام بتوقيع وكالة منه للدفاع عنه أثناء المحاكمة.

7 مايو، 2024

مقالات ذات صلة

النص الحرفي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي وافقت عليه حركة حماس، ورفضه نتنياهو

7 مايو، 2024

أسوة بجرائمه التدميرية في غزة.. جيش العدو يدمر البنية التحتية في مدينة طولكرم ومخيمها بالضغة/ فيديو

6 مايو، 2024

نفذتها كتائب القسام امس بصواريخ “رجوم”.. ارتفاع حصيلة قتلى عملية موقع كرم أبو سالم الى 4 جنود

6 مايو، 2024

أوقعت قتلى وجرحى.. عملية ضخمة لكتائب القسام على تجمع عسكري إسرائيلي في كرم أبو سالم/ فيديو

5 مايو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى