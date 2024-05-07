بعد 37 يوماً من اعتقالهما.. المحاميان عبيدات والخطيب يلتقيان ميسرة ملص وزياد ابحيص

عمان – تمكّن المحاميان لؤي عبيدات وعبد القادر الخطيب، امس الاثنين، من زيارة المعتقلين ميسرة ملص وزياد ابحيص في محبسهما، وذلك بعد (37) يوما من اعتقالهما دون أن يتمكّن المحامون من لقائهم.

وقال عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات، المحامي لؤي عبيدات، إن الأجهزة الأمنية سمحت له بزيارة الناشط السياسي والنقابي العريق المهندس ميسرة ملص، مؤكدا أن وضعه الصحي جيّد جدا، وأنه يتلقى معاملة حسنة داخل السجن.

وأضاف عبيدات أنه قام بتوقيع كفالة من المهندس ملص للترافع عنه.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، المحامي عبدالقادر الخطيب، إنه قام بزيارة الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص.

وأكد الخطيب أن الوضع الصحي للناشط ابحيص جيّد جدا.

ولفت الخطيب إلى أنه اطلع على محضر التحقيق لدى المدعي العام لمعرفة التهم الموجهة له، كما قام بتوقيع وكالة منه للدفاع عنه أثناء المحاكمة.