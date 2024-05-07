بصمت مصري مُريب، ورداَ على قبول حماس بالتهدئة.. قوات الاحتلال تقتحم معبر رفح وتوقف إدخال المساعدات عبره

أعلن الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الثلاثاء- أنه سيطر على معبر رفح جنوب قطاع غزة بشكل كامل ويقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، بعدد ليلة من القصف العنيف استهدفت محيط المعبر ومناطق شرق المدينة المكتظة بالنازحين، وذلك رغم مساعي الوسطاء للتوصل إلى هدنة.

واقتحمت دبابات الاحتلال المعبر صباح اليوم، وقد تداولت منصات التواصل مشاهد توثق اقتحام إحدى هذه الدبابات المعبر من الجهة الفلسطينية ووصولها إلى مبنى قاعة الوصول.

وتوقفت حركة المسافرين ودخول المساعدات بشكل كامل إلى قطاع غزة من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الهجوم الذي بدأ الليلة الماضية على رفح جاء بقيادة الفرقة 162 وقوات مدرعات اللواء 401 وكذلك لواء غفعاتي.

وزعم المتحدث الإسرائيلي أن جيشه هاجم 100 هدف تابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح.

قصف عنيف

يأتي ذلك بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق غرب وشرق مدينة رفح منذ الليلة الماضية، بينما رصدت الانفجارات والأحزمة النارية التي نفذها الاحتلال من الجانب المصري.

من جانب آخر، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة الدربي غربي رفح، في حين استشهد شاب وأصيب آخرون في قصف استهدف منزلا آخر بالحي الإداري وسط المدينة.

كما قال المراسل إن القصف الإسرائيلي تركز في حي الجنينة شرقي رفح، وأحياء أخرى وسط المدينة، مما أسفر عن استشهاد مواطنين.

واستهدف القصف أيضا منزلين وسط مدينة رفح -كما أوضح مراسل الجزيرة- ومنازل أخرى في حي التنور شرقي المدينة، في حين ما يزال عدد من الأشخاص تحت أنقاض المنازل.

من جانبها، أكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 20 فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في رفح فجر اليوم.

إصرار على اجتياح رفح

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد مساء أمس أن مجلس الحرب قرر بالإجماع مواصلة العملية العسكرية في رفح بذريعة ممارسة الضغط العسكري على حماس للمضي قدما في الإفراج عن المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب الأخرى.

ويأتي ذلك بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الاتفاق الذي قُدم إليها، غير أن مكتب نتنياهو قال إن الاقتراح الذي وافقت عليه الحركة “بعيد عن مطالب إسرائيل الضرورية”.

وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل سترسل وفدا إلى الوسطاء من أجل استنفاد إمكانية التوصل إلى اتفاق بشروط تكون مقبولة لإسرائيل، وفق تعبيره.

وكان جيش الاحتلال أمر صباح أمس بترحيل عشرات الآلاف من سكان شرق رفح مهددا باستخدام ما وصفها بـ”القوة المفرطة” هناك.

تطورات أخرى

وفي تطورات ميدانية أخرى، بثت كتائب القسام صورا قالت إنها لاستهداف القوات الإسرائيلية المتمركزة في محور “نتساريم” بمنظومة الصواريخ “رجوم”.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس أنها قنصت جنديا إسرائيليا شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

كما قالت السرايا إنها قصفت بقذائف هاون تجمعا لجنود وآلياتِ الاحتلال في محور “نتساريم” وإنها حققت إصابات مباشرة.

وبثت سرايا القدس مشاهد من تجهيز وإطلاق رشقات صاروخية قصفت بها مواقع وحشودا إسرائيلية ومستوطنات في غلاف غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 من جنوده من لواءي النخبة غفعاتي وناحل، وإصابة 14، في القصف الذي استهدف قاعدة عسكرية في كرم أبو سالم بغلاف غزة.

وقال مستشفى سوروكا الإسرائيلي إنه استقبل 10 جرحى أصيبوا أمس في قصف على موقع كرم أبو سالم، 3 منهم في حالة خطيرة.

وفود تصل القاهرة اليوم لاستكمال المفاوضات

ومن المقرر ان تصل وفود مختلفة، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وسيصل مدير جهاز المخابرات الأميركية وليام بيرنز، إلى العاصمة المصرية، للقاء المسؤولين في القاهرة، قادمًا من العاصمة القطرية، الدوحة، التي التقى فيها مع كبار المسؤولين هناك.

كما سيصل وفد قطري من الدوحة، إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماعات التي ستعقد.

ويرجح أن يصل وفد من حركة حماس، لذات الغرض.

وكانت إسرائيل هي الأخرى قررت إرسال وفد، لكنه سيتخذ اليوم قرار بشأن صلاحياته التي ستمنح له في التفاوض.

وقدمت حماس بالأمس ردًا للوسطاء على المقترح المقدم لها، وقالت إنها وافقت عليه، لكن إسرائيل شككت في ردها، وزعمت إن ما تم الموافقة عليه لم يعرض عليها.

مشاهد لأليات الاحتلال الإسرائيلي تتمركز داخل معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني pic.twitter.com/v19uaLardz — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 7, 2024