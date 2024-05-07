باعتراف جيش العدو.. حزب الله يُجندل بمسيّرة جنديين ويصيب آخرين في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان

7 مايو، 2024

بيروت – أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين من قوات الاحتياط في مستوطنة المطلة عند الحدود مع لبنان في استهداف بطائرة مسيرة، أمس الإثنين، نفذه حزب الله استهدفت تجمعا لقوات من الجيش الإسرائيلي.

كما أصيب جنديان بجراح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة في المطلة المتاخمة للحدود مع لبنان، الإثنين، قبل أن يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتلهما.

وأعلن حزب الله قصف مقر قيادة فرقة الجولان (210) في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في مواقع وبلدات إسرائيلية في جنوب الجولان السوري المحتل والجليل الأعلى.

وفي التفاصيل، اعترف جيش الاحتلال اليوم الثلاثاء بمقتل ضابطين في هجوم بطائرة مسيرة نفذه حزب الله اللبناني أمس على موقع عسكري في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

وقال جيش الاحتلال إن الضابطين القتيلين ينتميان إلى كتيبة الدورية 6551.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت عما وصفته بحادث أمني صعب في المطلة.

وأعلن حزب الله أمس أنه نفذ هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على تمركز لجنود إسرائيليين في مستوطنة المطلة، مؤكدا إيقاعهم بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب أنه قصف أمس بصواريخ الكاتيوشا مقر قيادة فرقة الجولان الإسرائيلية في قاعدة نفح بالجولان المحتل ردا على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت فجرا منطقة البقاع، شرقي لبنان.

في المقابل، شنت الطائرات الإسرائيلية 5 غارات على منطقة جبل الريحان وعلى بلدتي عيتا الشعب وصربين جنوب لبنان، كما تعرض محيط بلدات حدودية عدة لقصف مدفعي إسرائيلي.

وكان القائد السابق للمنطقة الشمالية في الجيش جيش الاحتلال، آشر بن لولو قال “أعظم إنجاز حققه حزب الله منذ تأسيسه هو انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، الإنجاز الثاني الأهم هو ترحيل الإسرائيليين من الشمال في الحرب الحالية، على إسرائيل أن تغير سياستها الرجعية في الشمال”.

 

7 مايو، 2024

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