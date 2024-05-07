الناطق العسكري باسم كتائب القسام” أبو عبيدة” يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية متأثرة بجراحها بعد قصف مكان احتجازها

7 مايو، 2024

قال أبو عبيدة في بيان له، عبر قناته على “تلغرام” اليوم الثلاثاء، أن “الأسيرة الصهيونية “جودي فانشتاين” 70 عاماً قد توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها مع أسير آخر بعد قصف المكان الذي كانا يحتجزان فيه قبل شهر”.

وأضاف أن “جودي فانشتاين” لقيت مصرعها لاحقاً لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة.

وأشار أبو عبيدة إلى أن المحتجزة “جودي فانشتاين” أصيبت بجراح بالغة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع، وبعد تعافيها أعيدت لمكان الاحتجاز.

وفي التفاصيل، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفاة الأسيرة الإسرائيلية جودي فاينشتاين (70 عاما) متأثرة بإصابتها في قصف نفذه الاحتلال في قطاع غزة قبل شهر.

كما بثت القسام رسالة مصورة توثق فيها أسباب وفاة الأسيرة، وتؤكد للجمهور الإسرائيلي أن تدمير جيشهم للمستشفيات في غزة وإخراجها عن الخدمة هو ما تسبب بمعاناة ومقتل أسراهم، وهو ما يعانيه الشعب الفلسطيني أيضا، وفق الرسالة.

وقال أبو عبيدة، في بيان عبر تليغرام اليوم الثلاثاء، إن الأسيرة فاينشتاين توفيت متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها مع أسير آخر -لم يكشف عن هويته- إثر قصف الاحتلال للمكان الذي كانا محتجزين فيه قبل شهر.

وأوضح أنها لقيت مصرعها لاحقا “لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة”.

وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أن نفس الأسيرة الإسرائيلية أصيبت قبل ذلك بجراح بالغة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع ثم أعيدت بعد تعافيها إلى مكان الاحتجاز.

7 مايو، 2024

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